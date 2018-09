Los mágicos sentidos

En el viejo café del señor Martínez existen personajes de todo tipo. Serán ellos los encargados de contar historias peculiares que transportan a quienes los escuchan a lugares insólitos. De un momento a otro estarán en traje de baño, relajados en una playa de Brasil, pero enseguida se irán hasta la selva africana para enfrentarse con los más feroces animales. El condimento necesario para que los oyentes viajen junto a los protagonistas es la imaginación.

Los actores de "Teatro ciego", la compañía teatral que llega este jueves a Villa Mercedes y el viernes a San Luis, buscan que los espectadores vivan una experiencia inclusiva, creativa y repleta de sentidos. Su obra "Un viaje a ciegas" se presentará como una función típica de teatro, pero con una particularidad: la sala estará completamente a oscuras, la forma en que se presenta el teatro ciego en todo el mundo.

La función de hoy será a las 21:30 en el complejo Molino Fénix mientras que mañana llegarán a San Luis con doble función en la sala Berta Vidal de Battini del Centro Cultural Puente Blanco a las 20:30 y 22:30.

La compañía nació en Buenos Aires y con sus más de ocho espectáculos en cartelera viajó alrededor de ochenta ciudades del país y ocho países del exterior. El elenco, conformado por ochenta personas más su director y dramaturgo Martín Bondone, son personas de todas las edades y el cuarenta por ciento de ellas tiene una dificultad visual. El objetivo del grupo es incluirlos y darles el espacio para mostrar su talento como también demostrarles a los demás que a oscuras también se puede hacer teatro.

"La técnica de teatro ciego es única en el mundo. Genera a partir de otros elementos, como aromas, las música en vivo, los efectos de sonido o el sonido envolvente, el ambiente necesario para que el espectador forme parte de la obra sin tener que usar sus ojos", explicó Ilan Branderburg, un miembro de la compañía que se presentará en San Luis junto a siete compañeros.

El actor comentó que la idea es que el espectador sienta que está adentro en la historia "porque los actores trabajamos alrededor del público, no en un escenario".

La historia de "Un viaje a ciegas" transcurre en un bar donde las costumbres argentinas, el amor y el humor se llevan el papel principal. "Los actores trasladan al público a los diferentes escenarios, pero son los oyentes los que completan la función con su propia imaginación y se abren a la experiencia", agregó Branderburg.

Otro elemento importante para traspasar los sentidos es la música en vivo. El elenco cuenta con un pianista más una cantante, Belén Cabrera, que interpretan los temas que intentan elevar la mente a otro lugar. "En nuestro espacio en Buenos Aires le agregamos comida, para que sea aún más sensorial", contó el actor.

Es así que la milonga, los boleros o la samba brasilera traspasan los oídos de quienes escuchan sin poder ver lo que pasa a su alrededor. Los ojos, en esta oportunidad, no son los protagonistas.

La obra está pensada para toda la familia y chicos mayores de seis años. La compañía también tiene propuestas infantiles en las que los más pequeños disfrutan de aventuras con claroscuros. "La diferencia cuando trabajamos para chicos es que no empezamos en total oscuridad, sino que combinamos las técnicas audiovisuales y las cuestiones vinculadas con el teatro negro", aclaró Ilan.

El grupo teatral a través de los años logró el prestigio necesario para que sus espectáculos sean reconocidos en todo el país. "En cada función nos encontramos con público curioso que no tiene idea de quienes somos como también con gente que nos conoce a partir del boca en boca y nos viene a ver por lo que transmitimos en sus amigos o conocidos", aseguró Branderburg.

Las entradas para la función de hoy como las de mañana se pueden conseguir en la página web de la compañía www.teatrociego.org y habrá un remanente de entradas en la boletería de cada sala.