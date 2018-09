Lisandro López negó que piense en el retiro

El delantero y referente de Racing Lisandro López aclaró hoy que a fin de año no evaluará la chance de retirarse, sino que en esa fecha decidirá si continúa o no en "La Academia".

"Pienso que después de diciembre voy a tener ganas de seguir jugando al fútbol. Lo que definiré en diciembre es si continuaré en Racing o no. Tengo que estar al 100 por ciento", indicó.

En declaraciones formuladas al programa "Esto es Racing", "Licha" opinó: "No me gustaría que se hable de mi decisión de acá a fin de año porque creo que Racing tiene cosas más importantes".

No obstante, aclaró: "No se me pasa por la cabeza jugar en otro equipo". Y explicó que mientras "aguanten el cuerpo y el cerebro, le voy a meter para adelante".

"Me siento muy querido y eso es suficiente. No hace falta ponerme el cartel de ídolo y que me reconozcan es lo mejor que me puede pasar", expresó.

López reconoció: "La frustración que tengo es muy grande porque yo no vine a retirarme acá ni a competir solamente: vine para ganar un título", algo que todavía no pudo conseguir.

"Cuando veo que alguien no tiene entrega me caliento pero después pido disculpas. Digo las cosas con vehemencia. El respeto, la honestidad y la entrega para mí son valores que no se negocian", contó.

Destacó que Racing "está haciendo bien las cosas en lo institucional ya que (Diego) Milito está trabajando y Chacho (el entrenador Coudet) hace que desde lo mental todos se sientan importantes".

Por último, opinó que Gustavo Bou "le va a hacer muy bien al equipo" y dijo que está transitando "por un tiempito de readaptación" tras haber llegado desde el Xolos de Tijuana de México.

