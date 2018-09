Piden un informe para saber cuántas agencias de viaje hay habilitadas

Debido a las innumerables quejas que los concejales del Frente Unidad Justicialista (FUJ) recibieron en sus despachos por falta de cumplimiento de los contratos que las agencias de viajes puntanas, este bloque solicitó al Municipio un informe que detalle qué locales, que ofrecen este servicio, están habilitados y si cumplen con la Ley Nacional Nº 25.599. Ahora el Poder Ejecutivo Municipal tendrá hasta la semana que viene para dar la información al Concejo Deliberante.

La impulsora del pedido de informe y edil del bloque FUJ, Norma Rosales, manifestó que "como concejales debemos velar por los ciudadanos". Su preocupación surge también de la incertidumbre que vivieron, a principio de julio, los chicos que habían pactado un viaje de egresados con una agencia ubicada en la calle Caseros y que a raíz de la muerte de su dueño, fue vendida a otra empresa de Córdoba, lo que creó un total desconcierto entre los estudiantes sobre el futuro de su viaje de fin de curso. "Mucha gente con la que me reuní tenía miedo de que no les solucionaran el problema", contó.

"Vinieron vecinos, alumnos y familias y manifestaron su preocupación por las irregularidades que existen en diferentes agencias, que por ahí te dan una promoción o prometen un hotel de 4 estrellas y terminan en un hotel estrellado. También que firman un contrato y no se da cumplimiento. Todas fueron denuncias verbales, pero dada la cantidad de gente que vino a plantearlo tenemos la obligación de pedirle al intendente -Enrique Ponce- que explique qué está pasando a la sociedad", reclamó.

Aseguró que no solo son estudiantes los afectados, también los jubilados. "Se abusan. Según sus dichos les ofrecen una promoción en un ómnibus y después no tiene aire acondicionado o calefacción. Más allá de que el viaje sea muy barato, ellos transportan personas y deben brindar el servicio tal como lo prometen en sus contratos. Un hotel acorde y un buen transporte", expresó Rosales.

"Pedí que informen cuántas empresas hay habilitadas, cuáles están registradas dentro del ejido municipal. Qué requisitos se les exige para la habilitación y si están adheridas a la Ley Nacional Nº 25.599. También queremos saber si cualquiera puede montar una agencia de viajes o qué se necesita. Cuáles son las sanciones que el Municipio aplica en caso de no cumplir con la normativa y le pedimos que remita las actas que se hayan aplicado a las empresas que no hayan estado debidamente habilitadas, porque si no cumplen, el Municipio debe hacerles un seguimiento una vez que labran un acta y suele pasar que esas infracciones van al Juzgado de Faltas, se aplican las sanciones y después ¿qué pasa? ¿Las clausuran si no cumplen?", cuestionó la concejal.

Aseguró que nunca llegan a acceder a la información: "Nos la chicanean. Porque también es injusto para las agencias que sí están habilitadas, que cumplen con toda la normativa y pagan los impuestos como comercio. Que vean que hacemos la tarea para todos y los que no cumplen sean sancionados", señaló.

"Queremos asegurarnos de que esté todo en regla, que por ejemplo, el chofer del colectivo no consumió ningún estupefaciente, si tiene certificado de antecedentes, carnet, si los seguros están al día, porque si pasa algo la gente no tiene cómo reclamar legalmente porque ellos se declaran en quiebra o no pagan los seguros y los pasajeros quedan desprotegidos", agregó. En agosto la empresa de viajes de egresados Snow Travel se declaró en bancarrota y, aunque aseguró que iban a cumplir con los viajes pactados, los estudiantes y sus padres no contarán con los servicios que habían contratado en un principio.