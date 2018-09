Cristian Santander, el líder de las Gigantes

Cristian Santander y el seleccionado argentino de básquet femenino, mejor conocido como “Las Gigantes”, pasan un buen momento. El entrenador y sus jugadoras vienen de consagrarse campeones sudamericanos en Colombia después de 70 años, nada menos que frente a Brasil en un clásico vibrante (65 a 64), y ahora, con las ilusiones renovadas, se preparan para encarar un nuevo desafío: el Mundial FIBA (Federación Internacional de Básquet) de Tenerife, España, a jugarse del 22 al 30 de setiembre. Ahí el bonaerense, al igual que en el país “Cafetero”, apunta a evolucionar en el rendimiento, más allá de los resultados.

Con la satisfacción de haber cortado la hegemonía “Verdeamarelha” y posicionado entre los grandes de Sudamérica, Santander accedió gentilmente a dialogar con DxT a pesar de la diferencia horaria –el seleccionado está trabajando en Cáceres, España-, analizado no solo el flamante título logrado en Colombia, sino también el Mundial que se avecina dentro de un Grupo B complicado con combinados de primer nivel: Australia, Turquía y Nigeria.

—Cristian, ¿Qué sensaciones te dejó el Torneo Sudamericano?

—Muy buenas, superaron las expectativas que teníamos porque nuestro objetivo era tomar el Sudamericano como preparación del Mundial. La idea era alcanzar los primeros cuatro puestos lugares para el AmeriCup 2019 y después como todo competidor, nos propusimos llegar a la final. Cuando lo conseguimos buscamos ganarla, así que estamos todos en el cuerpo técnico contentos y conformes.

—¿Cómo analizas el rendimiento del equipo?

—Creo que tuvimos picos muy altos, especialmente en los segundos tiempo de los últimos tres partidos (Colombia, Paraguay y Brasil), pero a mi criterio nos faltó más consistencia. A eso lo vinculo a que éramos el único equipo que íbamos afrontar dos competencias de nivel (Torneo Sudamericano y Mundial), a diferencia de los demás que solo apuntaban al Sudamericano.

—¿Cómo viviste la gran finalísima con Brasil?

—Una vez que estas en la final entiendo que casi siempre hay fuerzas parejas. Desde que le ganamos a Brasil oficialmente en 2015 dos veces, y el año pasado también, el respeto es mutuo y los partidos pueden ser favorables para cualquiera. En este caso Brasil jugó más completo que otras veces con Érika de Souza y Clarissa Santos, jugadoras de Euroliga, pero bueno supimos como remontar un marcar adverso que llegó a ser de 12 puntos para terminar ganándolo… La verdad que es muy lindo jugar un Argentina- Brasil.

—Y como entrenador, ¿Qué se siente haber ganado un Sudamericano después de 70 años?

—A mí lo único que me motiva es que el basquetbol femenino pueda crecer independientemente de títulos o no, que cada entrenador en distintos puntos del país puedan ser valorados, que cada vez más chicas tengan mejores condiciones de trabajo, que puedan dedicarse a la actividad para tener mejores jugadoras. Eso me motiva más que un resultado. Ganar es importante siempre suma, de hecho no hubiéramos tenido la repercusión de estos días si no hubiéramos salido campeones, pero me parece que tenemos que ir construyendo desde otro lado, el de saber que se gana en vez en cuando y no siempre; y que tenemos que ir por el lado del trabajo y la constancia.

—Se viene el Mundial, ¿Dónde están haciendo la preparación y qué amistosos hay planificados?

—Después de participar en Colombia vinimos a Cáceres, para continuar el trabajo y realizar una serie de amistosos. Mañana (por hoy) comenzamos a disputar un cuadrangular, el primer rival es España y el 9 enfrentamos al ganador de Puerto Rico-Grecia. Después tenemos dos partidos en Bélgica (con los locales y Australia) y ahí cerramos los cuatro amistosos que están previstos antes del Mundial. Estos partidos son importantes porque nos van a permitir hacer algunos ajustes y llegar de la mejor manera al debut contra Turquía.

—¿Qué sabes de los rivales de grupo?

—Turquía es 7° en el mundo, se ha mezclado en la última década entre los mejores tanto en mundiales como en Juegos Olímpicos con una jugadora naturalizada americana de primerísimo nivel. Sabemos que es dificilísimo y el último antecedente que tenemos es el de haber perdido por 30. Vamos a tratar de achicar el margen, ser competitivos y poder estar enfocados en el partido la mayor parte del tiempo. Australia es el 3º del mundo y es una potencia, presenta 5 jugadoras WNBA (máxima liga de Estados Unidos) que en la gira que hicimos por China no estaban y esperamos también estar a la altura. Y después viene Nigeria que es campeón de África, tiene dos jugadoras con paso en la WNBA y otras en el básquet universitario americano, creo que va a ser un partido clave para definir quien pasa de ronda. Queremos ir paso por paso dentro de un mundial que, como se sabe, todos los que llegan son equipos difíciles.

Santander y parte del seleccionado femenino de básquet inicio la ilusión mundialista en julio de 2017 en el Campus de la ULP, donde cumplieron tareas físicas y tácticas durante 10 días. El bonaerense, desde España, manifestó tener un “lindo recuerdo de San Luis, marcó un punto de inflexión en el proceso porque de ahí fuimos al AmeriCup (era clasificatorio al mundial) y nos fue bien. Es bueno salir de Buenos Aires y encontrar otros destinos, ojalá podamos volver pronto”, cerró el DT, que el 22 de setiembre debutará en el mundial ante Turquía.