Villa Mercedes: bajo la luz de las antorchas, marchan contra los tarifazos

Desde la semana pasada, todos los jueves el centro villamercedino se ilumina con las antorchas y los reclamos de un centenar de personas. Varias agrupaciones políticas, sindicales y movimientos estudiantiles comenzaron a marchar para protestar contra la política de aumentos de tarifas, principalmente de luz y gas, implementada por el gobierno nacional, y repetirán las manifestaciones una vez por semana durante lo que resta de enero y los primeros días de febrero.

La protestas iniciaron en consonancia con las convocatorias que realizaron las dos corrientes de las Central de Trabajadores Argentinos y el brazo más combativo de la Confederación General de Trabajadores (CGT) hicieron en todo el territorio nacional, que ya aterrizó en Buenos Aires y Rosario, y continuará en Mar del Plata, Bariloche, Mendoza y Córdoba. En Villa Mercedes, la iniciativa fue replicada como una marcha multisectorial, puesto que reunió a militantes peronistas y no peronistas, gremios, estudiantes universitarios, artistas y vecinos autoconvocados.

“La idea es mostrar nuestro descontento y hacer un poco de ruido acá, que siempre ha sido una ciudad bastante quieta en donde parece que no pasara nada”, explicó Daniela Miranda, una trabajadora que no pertenece a ningún espacio político en particular.

La mujer, de 47 años, contó que más allá de que se moviliza un reclamo colectivo, en su hogar vio cómo las boletas llegaban con aranceles cada vez más altos, que treparon hasta los $6.000.

Guillermo Isaguirre, un militante de la Corriente Nacional y Popular “Juan Manuel Echandía”, agregó que en la primera manifestación se encontraron con casos de personas que tuvieron que pagar hasta $15.000 por el servicio de gas durante el bimestre pasado. “A nosotros nos afecta como vecinos comunes, pero también porque se daña la economía e incide en la calidad de vida. Tenemos muchos compañeros que han quedado en la calle o que han sido suspendidos por cómo impactaron los tarifazos en la industria y en las pymes", planteó.

Por su parte, María Inés Quattropani, secretaria general de la CTA de los Trabajadores en San Luis, dijo que buscan hacerle "un llamado de atención" a la gestión de Macri. "Está comprobado que es necesario el 25% de un sueldo mínimo para pagar los servicios básicos. Es una absoluta locura. La gente no da para más y creemos que más allá de cualquier diferencia, estas subas nos afectan a todos", expresó.

Aunque el reclamo principal está enfocado en los aumentos de la luz y el gas, muchos sumaron su enojo por el incremento de las tasas municipales, que crecieron un 34% a comienzos de este año y que escalarán hasta un 43% en marzo.

El jueves pasado, más de cien personas llevaron sus velas y sus carteles desde la Plaza del Sesquicentenario hasta la Pedernera. Ayer por la tarde, pese a una constante llovizna, volvieron a congregarse y a enarbolar sus pancartas. De ahora en más, repetirán las manifestaciones los días 24 y 31 de enero y el 7 de febrero, siempre con la misma consigna de llevar antorchas.

"Esperamos que la ciudadanía acompañe cada vez más y deje de quejarse adelante del mate, porque tenemos que tomar conciencia de que nosotros tenemos que marcarle la agenda a los gobernantes y no al revés", motivó Quattropani.