Natalí Miranda: a la espera del momento

Entre juegos y risas su amor por el canto comenzó a los 9 años. Desde muy chica estudió vocalización y hoy es un motivo para que su carrera escale a medida que crece también como persona. Natalí Miranda vive en Villa Mercedes, pero sus expectativas y sus ganas de progresar artísticamente son de otro planeta.

Hoy, con 23 años y la guitarra bajo el brazo para demostrar que su talento es particular, apuesta fuerte a su futuro musical y donde ve una oportunidad abre la puerta para darle paso a sus canciones. El proyecto de Casa de la Música “Dale play a tus sueños” le dio la chance de grabar por primera vez cuatro canciones y aseguró que se le presentó el momento ideal para crecer.

“Fue una experiencia increíble porque nunca tuve la chance de trabajar en un estudio de grabación. Es un condimento que se agrega a mi carrera que ya tiene su camino marcado y seguirá siendo la pasión más importante de mi vida”, destacó Natalí que viene de una familia de folcloristas que la entusiasmó a seguir con el género.

“Mis canciones son de folclore pero inclinadas a lo melódico. Mi idea es hacer un género más moderno, con estilo propio y que atraiga a los chicos de mi edad. Me gusta romper la barrera de lo tradicional pero sin olvidarme de lo que es nuestro. Hago zambas y chacareras norteñas pero le cambio un poco la melodía”, expresó la cantante que tuvo la oportunidad de compartir escenario con Facundo y Carlos Toro.

Natalí trabaja en uno de los hoteles más conocidos de Villa Mercedes pero espera que la música sea pronto su vía laboral. “En estos momentos apuesto todo lo que tengo a mi carrera. Le pongo todo el esfuerzo y las ganas para que mi sueño de llegar lejos junto a la música se haga realidad. Me encantaría vivir de las canciones”, agregó.

El 2019 la agarró con muchos proyectos nuevos que vienen de la mano de composiciones, presentaciones y probabilidades de un primer disco. “En los últimos días me dediqué a componer porque me ofrecieron la posibilidad de grabar algo más completo. Espero que se pueda dar antes de fin de año porque ya tengo una selección de canciones preparadas especialmente para este trabajo”, adelantó Natalí.

Aunque en la actualidad por falta de tiempo ya no sigue con sus estudios de vocalización, Miranda aseguró que es una autodidacta y no deja de perfeccionarse vocalmente. “Por más que mi trabajo no me deje mucho tiempo para estudiar, en la intimidad de mi casa sigo practicando y supero cada meta que me propongo”, explicó la cantante que siempre se presentó como solista junto a dos músicos que la acompañan. Natalí sabe tocar varios instrumentos.

“Actualmente comencé a implementar en mis canciones el ukelele, un instrumento que está en pleno auge, también toco la guitarra”, contó. No solo Villa Mercedes tuvo la oportunidad de conocer la voz de Natalí: San Luis capital, Naschel y San Nicolás de los Arroyos, en la provincia de Buenos Aires, la escucharon alguna vez.

Como a la cantante le gusta aprovechar cada oportunidad que tiene para mostrarse, se presentó en la edición 2018 del famoso concurso “La voz argentina”. Aunque no tuvo la suerte de quedar, le quedó en su memoria una experiencia muy provechosa. “Fue un momento genial, me quedo con lo lindo que fue presentarme como también con las ganas que le pongo cada vez que surge algo nuevo. Donde hay una posibilidad, mi música siempre me acompañará”, concluyó.