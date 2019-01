Una panelista se sumó a las denuncias contra Darthés: "Me tocó la cola"

La panelista y abogada Andrea Campbell reveló hoy que Juan Darthés le "tocó la cola" durante un festejo de Navidad en la casa del actor, quien fue denunciado por violación en noviembre pasado por Thelma Fardín durante una gira que hizo el elenco de "Patito Feo" por Nicaragua en 2009.

"Estábamos muchos matrimonios, yo estaba de espaldas, recién había tenido a (mi hija) Esmeralda. Claramente, no me podía parecer a María (Leone, esposa de Darthés) que tiene un lomazo. Él vino de atrás y dijo: 'Vamos a comer'. Me pegó en la cola con mucha intención", contó Campbell en el programa "Nosotros a la Mañana", que se emite por El Trece y en el cual ella trabaja.

Enseguida agregó: "Yo pegué un salto así, incluso estaba Pablo (Novak, su pareja de ese momento). Darthés me dijo: 'Uh, me confundí…'. Fue una situación incómoda. A mí me hace más ruido ahora. Meterle semejante mano en la cola a tu mujer en medio de una reunión de Navidad, a mí no me parecía… Pero bueno, ellos tienen sus usos y costumbres. Él me dijo: 'Perdoname, jajaja, creí que eras María'. Yo tenía 20 kilos más que ella, imposible que fuera María".

La confesión de la ex modelo se inició a partir de una información acompañada de una foto en la que el actor estaba con su esposa en las playas brasileñas, luego de que trascendieran rumores de separación, a partir de las denuncias y acusaciones por acoso y abuso que recibió el actor.

La ex modelo y conductora se sorprendió por la acción de ese momento del actor, pero no le dio mucha trascendencia, pero confesó que le "cayó la ficha" a partir de la denuncia de Fardín.

"Hoy te digo que fue una situación de dominación y de decir: 'Yo la tengo más grande que todos'. No estoy hablando de una situación de abuso, ni de acoso, sino de decir: 'Yo, acá, soy el macho alfa en relación a los otros machos de la manada'", detalló.

Campbell recordó que cuando escuchó por primera vez el relato de Calu Rivero sobre lo ocurrido en las grabaciones de la novela "Dulce Amor", entendió que "en un set de televisión se dan situaciones confusas" y señaló: "Es lo mismo que pasó con lo mío.

Yo no tenía que interpretarlo como malicioso; por ahí fue una confusión. No se interpretó el beso, por ahí la pasión fue más, y respeto lo que dijo Calu".

Sin embargo, luego del testimonio de Fardin y de otras actrices que se fueron, la panelista cambió su postura sobre Darthés: "Después de esto, no le creo y no voy a vincularme más con él ni con ella (por su esposa). Ellos son muy apegados. Hacen como un tándem, y ella vampiriza la fama de él, es una celebrity como él".

"Son como personas que están un escalón más arriba y funcionan como una sociedad. Es una súper sociedad lo que tienen. Ella lo acompañaba a cada nota que hacía él. Él necesitaba cinco pesos y ella le daba los cinco pesos. Claramente se hace lo que dice ella.

Yo no viví con ellos pero los conozco. Tenemos grandes amigos en común, que son los padrinos de los hijos de ellos. Lo ventilo porque me indigna esta situación", añadió.

Asimismo, contó que "hubo una situación muy fea en su grupo de amigos", en el que la mujer de Darthés "acusó a un amigo de haberse tirado un lance con ella" y que "se pelearon (con esa pareja)".

"Ella manejaba todo. A mí me parecía que él hacía lo que ella le decía que haga", concluyó.

NA