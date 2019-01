Amenazó con un machete a una policía y fue procesado

Alfredo Alberto Torres le había asegurado al juez Contravencional y Correccional que, si bien empuñó un machete, no fue él quien amenazó a la mujer policía con la que tuvo un cruce de palabras a las afueras de Villa Mercedes. Dijo que había sido la efectivo, que iba a bordo de una moto, la que se mostró intimidante porque, según ella, él "la había sobrepasado" con su auto en la curva de una ruta. Los argumentos del hombre no fueron suficientes para convencer al magistrado, y por eso lo procesó por "amenazas agravadas por la utilización de un arma".

La discusión que le valió ese procesamiento sucedió el martes de Navidad, a minutos de las once de la noche, según la reconstrucción hecha por el juez. Noelia Zucchini, quien presta servicio en la Comisaría 40ª, declaró que viajaba en su moto junto a su suegro.

Se dirigían a Zoilo Concha y Presidente Perón. Tras conducir por calle Sinopoli tomó ruta Interfábricas. Cuando pasaba frente a la fábrica "Procter & Gamble" advirtió un Fiat Uno haciéndole señas con las luces. De acuerdo a su denuncia, quiso "rebasarla en una curva".

Zucchini dijo que se hizo a un lado y ahí fue cuando vio que el conductor del coche era un hombre, acompañado por una mujer. En eso, el del auto, Torres, le habría gritado: "¡Fijate por dónde andas!"

La auxiliar le contestó que no podía pasarla de esa manera con su vehículo. Cuando el automovilista oyó eso paró frente a su moto. A la mujer, entonces, no le quedó otra que frenar bruscamente, dijo.

Mientras estacionaba su Zanella, Torres se bajó de su Fiat. El suegro de la efectivo alcanzó a ver que tenía un machete en una mano. "Anotáme la patente, ya te voy a cruzar", le habría gritado a Zucchini, cuando ella intentaba tomar el dominio de su vehículo, y siguió su camino.

A los minutos, en Bolivia y Zoilo Concha, lo detuvieron.

Cuando estuvo frente al juez dijo: "La moto me pasó, se me cruzaron delante del vehículo y me obligaron a frenar. Al parar se bajaron dos personas, con los cascos puestos, y se vinieron hacia el auto", relató. Al no saber quiénes eran ni qué intenciones tenían, tomó lo primero que halló a mano: un machete, que usa para podar y cortar pasto, sostuvo.

"Te voy a hacer b.... Yo soy policía", la habría dicho la motociclista, según su relato.