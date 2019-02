Transpuntano pone en duda el servicio y el pago de los sueldos

Ponce admitió que los subsidios nacionales cubrían la mitad de los gastos. Desde la UTA, dicen que no aceptarán que toquen los salarios.

Tras el frenazo del Concejo Deliberante de San Luis al aumento del 80 por ciento a la tarifa del boleto de Transpuntano, Carlos Ponce —presidente de la firma y hermano del intendente Enrique Ponce— expuso en un comunicado que el incremento era necesario para que "la empresa pueda continuar prestando el servicio". Asimismo, indicó que la quita de los subsidios decidida por el gobierno nacional hace que la firma no pueda "afrontar los gastos y sueldos, porque con ellos pagaba la mitad de los gastos".

Además, Ponce remitió un pedido al Ministerio de Trabajo de la Nación para que intime a la UTA (Unión Tranviarios Automotor) a reunirse con ellos y "nos hagan propuestas de mejoras para que la empresa siga funcionando". En la semana, el presidente de Transpuntano le había solicitado a sus empleados "hacer sacrificios". El secretario general de la UTA, Iván Piñeyro, expresó que lo que no van a negociar es el salario de los trabajadores.

La Intendencia está entre la espada y la pared, y sigue sin encontrar una salida a la quita de los subsidios aplicada por la administración de Mauricio Macri, con la que está alineada políticamente. Ponce culpó a los concejales del bloque Justicialista que no quisieron votar el tarifazo y dijo que esto obliga a Transpuntano a seguir con el procedimiento preventivo de crisis, lo que culminaría "con la reducción del 30 por ciento de los recorridos y del personal".

Ayer envió una carta al Ministerio de Trabajo para que intime a la UTA a que se reúna con la empresa. "El lunes pasado teníamos una reunión informal, pero le expliqué que no podía asistir debido a la situación que estaba atravesando el transporte interurbano y le confirmé que, apenas me aliviara con eso, iría. Pero no entiendo qué quiere solucionar. Yo no lo puedo ayudar con eso porque sino sería su socio", indicó Piñeyro.

Agregó que el preventivo de crisis aún no está aprobado. "El 26 de febrero tenemos una audiencia en el Ministerio de Trabajo y ahí, si lo aprueban, ellos comenzarían con la medida", manifestó. Por ahora, para Piñeyro, el próximo paso será reunirse: "Le mandé un mensaje al jefe de Recursos Humanos de la empresa para ver cuándo podemos encontrarnos".

Asimismo, afirmó que, más allá de que hagan o no una reunión, "no voy a arreglar por debajo de los salarios de los trabajadores. No voy a permitirle que no quiera pagar febrero".

En enero, la empresa tuvo serios problemas para pagar los sueldos de diciembre, lo que llevó a los trabajadores a realizar medidas de fuerza, con asambleas en punta de línea y cortes en el servicio.

Conflicto en el interurbano

Piñeyro manifestó, también, que las empresas del interurbano no pagaron completos los sueldos de enero, y solo depositaron 10 mil pesos. Aseguró que todas las firmas fueron intimadas para que abonen el salario total y reincorporen a los empleados despedidos, pero dijo que todavía ninguna compañía contestó porque tienen que acreditar los pagos. Señaló, por ultimo, que efectuaron pagos parciales, pero aún no cancelan todo lo adeudado.