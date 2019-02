Transpuntano: pedirán que se declare la emergencia económica

Es un proyecto que impulsa el concejal Luis "Piri" Macagno. Permitiría la exención de las tasas de la Comuna y hacer cambios de recorridos.

Para poder evaluar en profundidad el pedido del intendente de la ciudad, Enrique Ponce, para aumentar el boleto de colectivo urbano tras la quita de los subsidios nacionales, los concejales de todos los bloques decidieron realizar una serie de reuniones con las partes involucradas. Este martes asistieron al recinto de la calle Colón al 500 el presidente de Transpuntano -y hermano del intendente- Carlos Ponce, con varios de sus colaboradores. Allí explicó los costos que tiene la empresa y cómo un boleto a 25,80 pesos hasta junio y de 29,70 hasta diciembre sería el "punto de equilibrio" para que se puedan pagar los sueldos de los 340 empleados que tiene la empresa y el combustible que gastan en todas las unidades. La reunión develó que Transpuntano, por ser una Sapem, no paga impuestos provinciales, en cambio sí abona tasas y servicios municipales. En el Concejo se propuso pedir la emergencia económica de la firma para tratar de paliar la crisis. La medida permitiría que la compañía no pague tasas municipales y además la habilitaría para hacer modificaciones en los recorridos.

Mientras Ponce explicaba los gastos de la firma, y el por qué de dicha readecuación, la concejal por el bloque Frente Unidad Justicialista, Daniela Serrano, expresó: "La empresa tiene un problema económico y financiero por los recortes que el gobierno nacional hizo en todo el país; lo que tenemos que discutir es cómo lo resolvemos. Hay que darle una solución política. Tengo la convicción de que esto no debe recaer sobre los usuarios. Presentamos una interpelación, antes del pedido de aumento, en parte por el conflicto que tuvieron en diciembre con los trabajadores".

El concejal por el bloque unipersonal Identidad Popular, Luis "Piri" Macagno le consultó al presidente de la firma cuánto reciben por el boleto estudiantil. Ponce evadió la pregunta con respuestas vagas y le dijo que no sabía de cuánto era.

Esta consulta de Macagno disparó una inquietud de Serrano. "El boleto gratuito, según la ordenanza, debe ser pagado enteramente por el Municipio. Pero el intendente cuando hizo su petición en la Cámara de Diputados, previendo la situación de los recortes de los subsidios, presentó un documento donde manifiesta públicamente que el Municipio le está pasando a Transpuntano un 50 por ciento, es decir que se está incumpliendo la ordenanza. Lo que quiero saber es si ratificás esa información o no", preguntó Serrano. Ponce respondió: "No sabría decírtelo en este momento. Facturamos lo que dice el sistema. Se contempla el aporte del Municipio, sino tendría que valer entre 36 y 38 pesos".

Serrano, no conforme, insistió: "Este es un problema político, hoy estamos discutiendo un aumento brutal y más adelante terminaremos discutiendo el sostenimiento del boleto gratuito para estudiantes y jubilados. Me alarma la imposibilidad de decir cuánto dinero o porcentaje pasa el Ejecutivo municipal para el cumplimiento de esta ordenanza".

Macagno revisó las planillas que envió la empresa con los gastos que tiene y detectó que Transpuntano le paga a la Municipalidad tasas y servicios, y un canon por la prestación del servicio. "Me parece que el Ejecutivo también tiene que hacer un esfuerzo, no solo los usuarios de la ciudad de San Luis a través del pago del boleto. Es una situación de crisis total del sistema de transporte. Ya no estamos hablando de un aumento que tiene que ver con los costos, sino que a partir de enero dejaron de recibir el 42 por ciento de sus ingresos que venían de subsidios nacionales. Todos sabíamos que se venía el corte de subsidios, no nos estamos sorprendiendo, pero sí parece que hubo una falta de previsión y de planificación respecto del tema", indicó.

"Hay que tomar las responsabilidades que al Ejecutivo municipal le atañen y en este sentido vamos a presentar un proyecto para declarar la emergencia del sistema de transporte y al mismo tiempo eximirlos de las tasas y servicios y del canon municipal", dijo con firmeza y aseguró que cuando se vaya a recalcular un futuro aumento esos ítems no van a ser contemplados.

"Creo que les faltó imaginación y plantearon como única solución llevar el boleto a 30 pesos. Me parece que hay que poner un poco de cada uno, de su inventiva y buscar herramientas para que no sea el usuario el que tenga que subsidiar plenamente la política de transporte del Municipio. Es responsabilidad exclusiva del Ejecutivo y entiendo que está muy ausente en este tema. La empresa está haciendo un esfuerzo enorme, pero no vemos ningún tipo de iniciativa o de solución alternativa por parte del Ejecutivo municipal", afirmó.

Agregó que declarar la emergencia, entre otras cosas, permite realizar las modificaciones que la empresa crea necesarias. "Por ejemplo, la Municipalidad solo puede modificar hasta un 10 por ciento de las rutas. Si es más tiene que presentar un proyecto de ordenanza. Podemos darles más flexibilidad a la hora de modificar rutas; también autorizar la exención del pago de tasas, evaluar una nueva relación con el sistema de transporte urbano", comentó y dijo que podrían utilizar los fondos del Plan de Lucha contra la Pobreza del Gobierno provincial para financiar el sistema.

El tratamiento en el Concejo Deliberante de San Luis del último incremento solicitado por Transpuntano, con un boleto que pasaría de $16 a $25,80, será el 14 de febrero. Si se concreta, el aumento implicará un ajuste superior al 60 por ciento.