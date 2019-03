Usan la energía del sol para mover agua en los campos

Santiago Quevedo y Alex Villarroel, dos amigos incursionan en una tecnología con pocos referentes en el país, fueron por la CAME como la mejor empresa de jóvenes.

Santiago Quevedo y Alex Villarroel son expertos en transformar cosas: convirtieron sus ganas en una idea, su amistad en una sociedad de trabajo y la luz del sol en electricidad para mover el agua en los campos.

Desde hace tres años, los dos técnicos electromecánicos villamercedinos se lanzaron a la aventura de incursionar en las energías renovables para el agro puntano. Fue así que crearon "Hidrosolar", una empresa que hace muy poquito se alzó con el premio al mejor emprendimiento joven de la provincia que otorga la Cámara de Comercio de San Luis (CAME) y ahora tendrán el desafío de representar a su tierra en el certamen nacional.

Un poco por casualidad, un poco porque la vida los llevó a eso, los jóvenes (ambos tienen 33 años) encontraron un rubro en el que pueden poner a funcionar sus conocimientos en electrónica y sus experiencias previas en el uso de bombas hidráulicas, grupos electrógenos y paneles fotovoltaicos, entre otros dispositivos. Desde entonces se especializan en el desarrollo del bombeo solar, una innovadora tecnología que utiliza el sol para extraer y distribuir el agua en los establecimientos agropecuarios, principalmente para llevarla a la hacienda en los planteos ganaderos, aunque sus usos son tan diversos como todos los que se le puedan dar a ese recurso vital.

Más allá de que ahora visitan estancias con frecuencia y han tenido que aprender sobre bovinos, nutrición animal y riego agrícola, entre otras cosas, ellos son esencialmente gente de “fierros”. Se conocieron en la infancia como compañeros de la Escuela Técnica N° 15 “Ingeniero Agustín Mercau”, conocida como la "industrial", de donde sacaron las bases del trabajo eléctrico y electrónico. La amistad se consolidó tanto que superó ese momento crucial que es el egreso y el vínculo continuó con proyectos en común. "Somos amigos desde los doce años y siempre estuvimos buscándole la vuelta para emprender algo juntos. Empezamos con generadores para el campo, que tienen un montón de tecnología involucrada, hasta que llegamos al bombeo solar", recordó Villarroel.

Es que además Santiago representa la segunda generación de una empresa dedicada a la venta y reparación de máquinas para los establecimientos agropecuarios e industriales. “Mi viejo (Segundo Quevedo) se dedicó toda la vida al rubro electromecánico y nuestro gran cliente es el campo. Llegó primero con la reparación de grupos electrógenos y después empezó a trabajar con bombas de agua. Abrió un taller en 1978 que está en pie hasta el día de hoy, y el local hace unos veinte años. Falleció hace tres años, pero nos dejó el legado y la posta en esto”, contó.

Todo ese caudal de experiencia con distintas marcas, contactos con proveedores y conversaciones con los clientes, hicieron que Santiago pudiera darse cuenta de las principales necesidades que tienen los establecimientos y los problemas con los que se encuentran en el uso del agua.

El sol como motor

Por ello, junto con su socio comenzaron a incursionar en diferentes tipos de energías renovables en búsqueda de reducir los costos de los productores y hacer más eficiente la extracción del recurso. “Primero con las bombas de tipo ariete, después con la energía eólica y hoy llegamos a la energía solar. Le encontramos la veta y estamos haciendo foco en eso como arista principal de nuestra empresa, apuntando al campo como nuestro cliente”, explicó.

"Hay que ponerlo bajo el tamiz de la necesidad económica y el momento político del país, porque el productor necesita abaratar costos y esto es una solución", contextualizó Villarroel. De modo que poder bombear el agua "sin usar combustible, sin gente que tenga que estar controlando todos los equipos, y los más importante, sin pagar un servicio como la electricidad, son muchas ventajas", completó.

El bombeo solar consiste básicamente en utilizar usar la energía solar para alimentar eléctricamente un dispositivo que hace la extracción del líquido de una perforación, (la mayoría de los campos tiene una) y la distribuye por los canales que sean necesarios.

Quevedo sostuvo que este kit podría reemplazar una presencia tradicional en los establecimientos como es el molino y en tecnologías más de punta también le ganaría la pulseada al grupo electrógeno. “Tenemos igual o mejor rendimiento gracias al buen sol que tenemos en la provincia. También por cuestiones económicas, porque se amortiza en tres años y tiene un vida útil de veinte y ni hablar en comparación de lo que se ahorra si se usa en lugar del combustible", argumentó.

El sistema, en síntesis, se compone de paneles que absorben la radiación solar y la convierten en corriente continua. Luego un transformador la lleva a corriente alterna para alimentar la bomba hidráulica que está en la perforación. De ahí en más, este aparato se encarga de llevarla a un depósito, que puede ser un tanque australiano, una represa o algún otro tipo de reservorio.

Una vez que está instalado, todo el circuito funciona automáticamente: se enciende cuando hay sol y se apaga durante la noche, con la posibilidad de programar por horarios y niveles de presión, entre otros aspectos.

De modo que un cambio fundamental con respecto a otros sistemas similares es que no se utilizan baterías. "Al saltar ese paso, te evitás un costo importante, que suele ser entre el 50% y el 60% del total, y que trae aparejado gastos de mantenimiento y reposición cada ciertos períodos de tiempo", explicó.

Entender la diferencia es clave, porque en el bombeo solar no existe la posibilidad de acumular la energía. Por eso, Quevedo sostuvo que el desafío más grande que tienen a la hora de convencer a los clientes es hacer "un cambio cultural" en el que se den cuenta de que "no necesitan acopiar electricidad, necesitan juntar agua".

Por eso, sostienen, para un uso más eficiente del agua y de este kit en concreto, invitan a hacer un cálculo sobre la disponibilidad del recurso, la cantidad que requiere la hacienda y las condiciones climáticas. "Hoy existe un programa de la NASA en el que ponés cualquier punto geográfico del mundo y te dice la radiación solar que vas a tener durante todo el año. Con ese promedio, sacás la cuenta de cuantas cabezas tenés y los litros de agua que requiere cada una. Eso te dice cuanto tiene que rendir la bomba y la cantidad de horas de disponibilidad de la extracción", aseguró el emprendedor.

El cálculo de todos esas variables, el asesoramiento sobre qué equipo utilizar, sobre dónde poner los paneles para sacarles el mejor provecho, cómo estimar las reservas, entre otros factores, es el principal servicio que Quevedo y Villarroel ofrecen a los productores agropecuarios, más allá de que también venden e instalan los dispositivos en los campos. "Nuestra idea desde el comienzo es no ser simples instaladores", expresaron.

Por eso, aunque en la provincia existen otras empresas que venden kits de bombeo solar, ellos aseguran que son los únicos que hacen el desarrollo completo de la tecnología y que, incluso, garantizan el seguimiento post venta porque realizan la reparación de los componentes en su taller de Villa Mercedes. "La idea es proporcionar una solución. Lo que hacemos es averiguar qué tiene la persona disponible, calidad de agua, cantidad de hacienda, de qué capacidad es el tanque, entre otras cosas. En base a eso les damos dos o tres opciones de instalación, de diferentes calidades y precios. Nosotros no nos casamos con ninguna marca porque entendemos que los usuarios tienen sus preferencias, entonces tratamos de ofrecer todo el abanico, para todos los gustos, bolsillos y necesidades", contó Santiago.

En ese sentido, Alex agregó que no buscan el beneficio en la venta del producto en sí. Por eso, dijo, hay oportunidades en las que utilizan los mismos recursos que ya dispone el productor. "Hay veces en que la solución era mucho más económica de lo que parecía", señaló.

Instalar el kit, por lo general, no les lleva más que una sola jornada, que como máximo se puede extender hasta dos días. Los socios creen que es una gran ventaja para los productores de la provincia, que ellos sean una empresa local. "El cliente necesita una respaldo. Nadie se quiere quedar sin agua, entonces uno tiene que proveer algo que después pueda reparar. Tenemos stock de todo lo que vendemos y la mayoría de las cosas las reparamos nosotros. Eso nos permite ofrecer una garantía real de que si se te rompe algo, no tenés que esperar tres semanas para mandarlo a Buenos Aires para que te lo vean y te digan si te lo reconocen", comparó.

Si bien la empresa aún es muy incipiente y ambos todavía tienen otras ocupaciones, creen que su proyecto tiene un gran futuro. Ya han hecho instalaciones en varios campos de los alrededores de Villa Mercedes, del resto de la provincia y hasta cruzando el límite hacia Córdoba, y sostienen que una vez que los productores se animan a hacer la inversión inicial, quedan muy conformes con el rendimiento. "Por eso para nosotros lo más importante es el' boca en boca'. Cuando uno ve que al vecino le funciona, también lo quiere tener", dijo Alex.

Por supuesto que para poder asesorar correctamente a los usuarios, los muchachos tuvieron que capacitarse en muchos aspectos. Ya conocían el funcionamiento, las marcas, las ventajas y desventajas de cada uno de los componentes, pero otra cosa es verlos funcionando todos juntos y para un uso tan concreto como es el agropecuario. "Si bien hay gente que sabe mucho, a nivel Argentina, no hay un desarrollo avanzado del bombeo solar como sistema. Nos tuvimos que comunicar con los fabricantes de los paneles, de las bombas, de los motores, y en todos descubrimos cosas que se pueden mejorar y potenciar para lo que necesita el país", expresó.

Una motivación extra

En ese proceso de conocer una tecnología, adaptarla y difundirla en la zona, hace poco los amigos recibieron un estímulo extra: fueron destacados en la categoría de Desarrollo Tecnológico y luego como los mejores de la provincia en los premios a los empresarios jóvenes que otorga la CAME (Ver página 15).

Fue Santiago quien se inscribió en el certamen sin demasiadas expectativas. "Me llegó un link de promoción y cuando entré, me di cuenta de que cumplía con los requisitos: tener entre 18 y 30 años y estar encuadrado en alguna de las categorías. Me anoté para ver qué pasaba y acá estamos", dijo entre risas.

El reconocimiento se convirtió en una gran motivación para terminar de darse cuenta de que estaban bien encaminados con el proyecto. "Cuando uno es un emprendedor joven, encuentra un montón de trabas de afuera y trabaja con temores de adentro, de si va a funcionar o no, de cómo llevar lo tributario, la relación con el banco. Son un montón de cosas que no las tenés que enfrentar si haces artesanías en tu casa. Tener un negocio, montarlo y bancarlo, no es fácil", reveló.

Su compañero dijo que el premio significó en una gran "rentabilidad social" por la cantidad de felicitaciones que recibieron y la difusión que pudieron hacer de su emprendimiento. "Nosotros somos tipos de fierro, y estamos descubriendo un mundo nuevo. Pasamos a tener que administrar páginas en las redes sociales, involucrarnos en lo legal, en la administración, porque no tenemos todavía la capacidad para contratar a otras personas que lo hagan. Pero estamos convencidos de que esta actividad tiene un gran futuro y de que estamos haciendo un retorno para el campo, que es el motor del país y es un pequeño aporte para mejorar la ecología y la calidad de vida de los productores", reflexionó.

Los criterios de la CAME para premiarlos

Innovación, valor agregado y futuro

En marzo, la Cámara de Comercio de San Luis (CAME) seleccionó a los mejores empresarios jóvenes de la provincia de entre setenta concursantes de diferentes rubros y de distintas localidades.

Como lo realizan desde hace cuatro años, les dieron menciones especiales a siete emprendimientos en base a diferentes categorías, como la promoción de oficios, el impacto social, la innovación y el diseño, el desarrollo de productos regionales, el relevo generacional, el reconocimiento social y el desarrollo tecnológico.

En esa última fue elegido Santiago Quevedo, quien se inscribió en nombre de "Hidrosolar". Pero de entre esas siete destacadas, el villamercedino se alzó con el premio al mejor empresario joven de la provincia, y competirá con los ganadores de todo el país por la distinción que da la CAME nacional. Aún no hay fecha ni lugar definidos, pero las últimas ediciones fueron o en el Congreso de la Nación.

Entre los criterios que aplicó la comisión local para seleccionar al proyecto de Quevedo y Villarroel, destacaron la innovación, el valor agregado que pueden generar en el sector y el futuro que puede tener el negocio.

"Ellos dan una solución innovadora al bombeo de agua por medio de la energía solar. Consideramos que es digno de destacar, sobre todo porque en este caso apuntamos a un perfil netamente productivo que es muy importante en San Luis", explicó Emmanuel López De Filippo, el responsable del área joven de la cámara puntana.

Además, sostuvo, que si bien los socios aún no cuentan con personal a cargo, "creemos que hay un gran valor agregado que se puede generar al ser un desarrollo en la localidad y que realizar un aporte grande a otros emprendimientos productivos, y que en el mediano o largo plazo puede generar nuevas fuentes de empleo".

El último factor que fue clave es algo que afecta a muchas buenas iniciativas que hay en la provincia: "La tasa de mortandad de los proyectos es muy grande. Por eso hay que generar políticas de acompañamiento por parte de los gobiernos, ya sean nacionales o provinciales", dijo López. En ese aspecto, el bombeo solar se proyecta como una actividad perdurable.