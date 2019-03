Se hizo justicia: no lo dejaron salir del país porque debía $200 mil de cuota alimentaria

Un cordobés pretendía viajar a Estados Unidos, pero un agente de Seguridad Aeroportuaria lo detuvo porque debía 200 mil pesos de cuota alimentaria y lo hicieron pagar. Luego de abonar 326 mil pesos, viajar de Córdoba a Buenos Aires ida y vuelta y de un engorroso proceso judicial pudo reanudar sus vacaciones.

"Señor, usted no puede salir del país", le dijo el agente. El hombre pretendía irse de vacaciones con la familia que formó con otra mujer. Sin embargo, el pasado no significa pisado y las deudas se pagan, más cuando hay un menor involucrado. Y esta vez la Justicia argentina cumplió: durante años no le había abonado la manutención a su hija mayor, fruto de un matrimonio anterior, y le debía 195 mil pesos.

Lo que él no sabía es que la abogada de su ex, la doctora Diana Mezzano, le había pedido al juzgado de Familia de Córdoba que le prohibiera la salida del país hasta tanto pagara lo adeudado con su hija. El hombre debió abonar en total 326 mil pesos, los 195 adeudados, doce meses de adelanto y los honorarios de la defensa.

Además, tuvo que volver desde Ezeiza a Córdoba para acordar con el juzgado y comprometerse a continuar pasando las cuotas. Para acordar con la jueza Silvia Morcillo, encargada del caso, puso como fiadora a su abogada María Laura Iparraguirre, como garantía de pago futuro.

Recién allí, seis días después, pudo alcanzar a su mujer y sus dos hijas, que sí habían viajado a Nueva York para comenzar sus vacaciones. Sin embargo, la lección quedó aprendida y seguramente no volverá a atrasarse con las cuotas. Un punto a favor para la Justicia.