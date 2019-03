En La Punta y Justo Daract, tres frentes disputarán la Intendencia

El camino a las elecciones sigue mostrando sus candidatos para los 295 cargos que habrá en juego este año a nivel municipal y provincial. Tanto en La Punta, localidad del Departamento Pueyrredón, como en Justo Daract (Departamento Pedernera), al cargo de intendente lo disputarán los tres frentes que se anotaron en la carrera para gobernador: Unidad Justicialista, Juntos x la Gente y San Luis Unido.

En la ciudad vecina de la capital, Martín Olivero, que forma parte del frente que lleva adelante el senador nacional Claudio Poggi, buscará ser reelecto para un nuevo periodo como jefe comunal, cargo que ocupa desde 2015. María "Mary" Valdivielso será su competidora directa desde el Frente Unidad Justicialista: ya se desempeña como concejal de la ciudad y es presidenta del órgano. El tercero en carrera es Franco Vargas, docente teatral seleccionado por el frente que lidera Adolfo Rodríguez Saá, que ya ha integrado listas para intendente y concejal desde 2015, sin éxito.

En Justo Daract, en cambio, Juanjo Baggini dejará su lugar como intendente y quienes tratarán de suplantarlo serán Alfredo Domínguez, actual diputado provincial por Pedernera desde el frente peronista; Roxana Tropich, docente universitaria con el frente que representa al gobierno nacional y Jan Alberto Ortlieb, concejal de la localidad por Unidos x la Gente.

Reelección y nuevas caras

"Con el grupo que conforma el municipio estamos muy conformes con la gestión en obra pública, deportes y socialmente. La Punta ha crecido en cuatro años y queremos seguir para continuar transformando esta ciudad", explicó Olivero. Entre los proyectos que buscará implementar, si llegara a una segunda gestión, está la ampliación de pavimento, un edificio administrativo para la terminal de ómnibus y otras obras públicas. En la lista de concejales será acompañado por Luciano Ayala, actual secretario de Deportes de la Municipalidad, y María Eugenia Butteller.

"Soy una vecina de la ciudad y una militante del Partido Justicialista y acompaño el proyecto provincial de Alberto Rodríguez Saá desde hace muchos años. Este desafío, como concejal y presidenta del órgano, me lo propuso el partido y no dudé en aceptar y más si mi ciudad me necesita y mis vecinos necesitan que los represente", expresó Valdivielso que previamente cumplió tareas en el Concejo Deliberante de San Luis, en el Ministerio de Educación y la Policía. "Las carencias en La Punta son los servicios, lo básico para que vivan en plenitud y con sus necesidades satisfechas. Hay proyectos más ambiciosos, pero la prioridad es lo básico, el alumbrado, la limpieza y el agua potable", remarcó quien estará acompañada en la boleta por Juan Pablo Martinez y Amida Rosa Fernández.

"Hay que regular y apuntalar el comercio. Se están yendo muchos comerciantes y hay que impulsar todo lo que tenga que ver con la pavimentación, el mejoramiento de los espacios verdes y la circulación vehicular", enumeró Franco Vargas, docente teatral que fue candidato a intendente en el 2015 por el Frente Para la Victoria y a concejal en el 2017 con Avanzar y Cambiemos. En la lista de concejales lo acompañarán Germán Martínez y Vanesa Lucero.

Domínguez, por otro mandato

"Para mí es una decisión especial, tomada desde la responsabilidad y el corazón", afirmó Domínguez, diputado provincial por Pedernera y candidato a intendente de Justo Daract. El legislador ya fue intendente de la localidad durante dos gestiones consecutivas, entre 2003 y 2011. "Ocupé otros cargos, pero nunca perdí el contacto con la gente. El pueblo de Justo Daract me llenó de honores", aseguró. "Lo importante es tener una continuidad en el desarrollo, tener un plan estratégico. Hay un anfiteatro que está en etapa de finalización, se hizo un festival, se mejoró la entrada, se hicieron obras dentro de la ciudad. Eso hay que continuarlo. Y hay otras cosas que hay que retomar, como el tratamiento de residuos sólidos urbanos, con inmediatez", describió Domínguez. En cuanto a los candidatos para el Concejo Deliberante de la localidad, que este año renueva cinco bancas, están como primer y segundo concejal Erica Anabel Cano y Marina Silvana Batista.

En cuanto al resto de los candidatos, Ortlieb es comerciante de la localidad en múltiples rubros y desde 2015 es concejal, llegando incluso a presidir el órgano deliberativo. Coincidió con Domínguez en el problema de la recolección de residuos y le sumó el de distribución del agua, para el que propone un proyecto de infraestructura. Tropich, en cambio, se desempeña como directora de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe). Según publica el sitio web oficial de la casa de estudios, Tropich tiene una trayectoria de 30 años como docente en la provincia y formó parte de la comisión para la puesta en marcha de la UNViMe en los años 90.