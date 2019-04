El pescado volvió a subir durante Semana Santa

La inflación no cede en ningún momento del año, ni siquiera a la hora de las tradiciones y celebraciones religiosas. A menos de una semana de un primer relevamiento que realizó El Diario de la República por las pescaderías de la capital para averiguar el precio del pescado para Pascuas, ya hubo cambios en los precios el día previo al Jueves Santo de entre en un 5 y un 11 por ciento.

En el último mes hubo al menos dos actualizaciones de precios en el pescado y derivados. Tomando como ejemplo el kilo de merluza, el 22 de marzo rondaba entre 225 y 268 pesos (subió un 30 por ciento), mientras que en el 12 de abril el mismo producto estaba entre 250 y 268 pesos (un 15 por ciento más).

Los precios actuales varían bastante de producto a producto y negocio. En "La Botica del Mar", el kilo de filete de merluza pasó de 268 pesos a 299, lo que representa una actualización del 11,5 por ciento. En el mismo local el medallón o hamburguesa de pescado pasó de 190 pesos el kilo a 240, una suba del 26,3 por ciento.

Los mismos productos subieron, pero en menor medida en "Del Vasco". Allí el kilo de merluza pasó de los 265 a los 280 pesos, un incremento del 5,3 por ciento. En cuanto a los medallones, el precio mínimo (el costo varía de acuerdo al relleno) pasó de 190 pesos a 210, una actualización de 10,5 por ciento.

Aquí aseguraron que los precios no seguirán aumentando estos días. Los clientes gastan un promedio de 600 pesos y los que más se llevaron son el filete de atún, mariscos y paellas. En cambio, lo menos vendidos, son los medallones. "Esperamos que se venda todo, pero si no llegara a pasar, la idea es seguir abriendo. Esto no va a perder la cadena de frío", apuntó uno de los empleados.

De los negocios consultados el único que no realizó cambios fue "Atlántida". Continúa vendiendo el kilo de merluza a 250 pesos, con la oferta de medio kilo adicional a 350 pesos y los medallones rellenos a 200 pesos el kilo.

"Por suerte hicimos una compra anticipada, nos pudimos preparar bien para Semana Santa y congelar los precios", explicó Guillermo Martínez, dueño del negocio. "La merluza es un producto que anda muy bien y también hay una tendencia a los empanados, accesibles para los que no pueden comprar pescado. Ambos productos son los más económicos y lo que más se están llevando. Los que vienen gastan entre unos 450 y 500 pesos", describió.

Martínez reconoció que hay productos que no se están vendiendo tanto como el salmón rosado y los camarones. "Son los productos importados a cotización del dólar. No es imposible, pero es más complicado de adquirir para el común de la gente", explicó.

"Esta Semana Santa es una incógnita y veremos qué sucede mañana. Hoy (por ayer) arrancó bien, no nos podemos quejar", admitió el comerciante, mientras descargaba mercadería. En los tres negocios consultados se veía la presencia de al menos cinco clientes y anunciaban horarios extendidos durante el feriado.

Martínez por otro lado marcó su enojo por la "competencia desleal" que, para él, plantea la venta de productos de mar a bajos precios y que la Municipalidad puso en marcha esta semana en la plaza Pringles. "Uno está todo el año aguantándola. Ahora en invierno ellos no van a salir a vender, lo vamos a pasar nosotros con la diferencia que hagamos ahora", criticó y enumeró los controles bromatológicos, municipales, pago de empleados y costos de electricidad y alquiler que afronta su negocio. En la plaza Pringles había una fila de 20 personas aguardando por productos vendidos en una tienda a un costado de un camión con refrigeración con la cartelería del Municipio. Allí vendían el kilo de filete de merluza a 190 pesos y el kilo de medallones a 110 pesos.