Declararía la acusada de ser partícipe de la violación a su hija

La mujer detenida con la sospecha de que supo que su hija fue violada y no hizo nada podría declarar el viernes, anticipó Hugo Scarso, el penalista que representa a la acusada y a su pareja, quien también está arrestado, como presunto autor del ataque sexual ocurrido en 2015, según relató la víctima. Ese mismo día, el viernes 5, el letrado espera poder escuchar a la denunciante, quien actualmente tiene 20 años. Según el abogado, hay "algunos puntos mendaces (...) no muy firmes" en la declaración de la chica.

El penalista refirió que sus defendidos "de ninguna manera" asumen haber tenido responsabilidad en los delitos por los que los investigan. Él está imputado por "Abuso sexual con acceso carnal, agravado por la condición de guardador y el aprovechamiento de la convivencia preexistente, siendo la víctima menor de edad". Y la mujer es sospechosa de "Abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, la condición de guardador y el aprovechamiento de la convivencia preexistente en calidad de partícipe necesaria en comisión por omisión, siendo la víctima menor de edad".

Días atrás, la pareja le solicitó a la jueza que investiga el caso, Virginia Palacios, la prórroga de la detención, por lo que, a lo largo de estos últimos días, se han desarrollado las medidas pedidas por la defensa, fundamentalmente testimoniales.

“El lunes declararon vecinos y personas con las que la joven ha tenido relación. También habrá testimoniales el miércoles (por hoy) y el jueves. Son amigos y gente del entorno familiar de la chica, de cuando ella vivía con los padres. La prórroga vence el viernes, y ese día espero poder traerla a la mamá y quiero escuchar a la chica, si hay tiempo. Quiero dilucidar qué hay de cierto y qué no en los dichos de ella. Es todo lo que puedo decir por el momento. La planificación puede variar de acuerdo a lo que surja de las testimoniales”, aclaró Scarso.

Por entorpecer la investigación



Madre y padre comparecieron a declarar como imputados estando libres, y salieron de la audiencia en igual condición. En ese momento, ambos se abstuvieron de hablar. El pasado lunes 25 de marzo, la jueza Palacios ordenó su detención, después de que los tíos de la damnificada los denunciaran por amenazas. La magistrado consideró que con su conducta entorpecían el avance de la investigación y que había riesgo procesal, por lo que dispuso su arresto.

Según lo que la muchacha denunció en 2015, tenía 6 o 7 años cuando comenzó a sufrir manoseos por parte de su papá. En rigor, él no es el padre biológico, pero la reconoció, por lo que ella tiene su apellido.

Dijo que esos tocamientos se incrementaron a medida que crecía, y que luego el hombre comenzó con otro tipo de ultrajes, hasta que, unos días antes de que ella cumpliera 16 años, la violó en su casa, en el barrio Eva Perón de San Luis. La muchacha declaró que su mamá estaba en la otra habitación y que no creía que ella no hubiera escuchado nada aquella madrugada.

La sospecha en torno a la madre se sostiene en que la joven asegura que le contó sobre la violación, y que no le creyó.

Los sometimientos de índole sexual se enmarcaban en un cuadro de violencia mayor, donde tanto ella como sus hermanos menores eran golpeados y severamente castigados por su padre, con conocimiento y acuerdo de su mamá, afirmó la denunciante.

Porque ya no toleraba esos maltratos, unos días después de la violación, la chica se fue del hogar y buscó refugio en la casa de su tío materno y su esposa, quienes la acompañaron al juzgado de Familia y Menores 2 a dar conocimiento de los maltratos. La adolescente habló primero de esa situación y, después, hizo la denuncia por la violación, por la que iniciaron otras actuaciones, en el Juzgado Penal 3.

Consultado sobre si era de su interés hacer declarar al acusado, el abogado dijo que el problema que se presenta es que la prórroga de la detención no es lo suficientemente extensa como para que tomen dos indagatorias. Refirió, además, que por el momento, no advierte que hayan intereses contrapuestos entre los acusados. "No veo eso en el horizonte. La joven denuncia a ambas partes de la misma manera, lo cual no significa que puedan aparecer en algún momento. Pero, por el momento, soy abogado de ambos", indicó.