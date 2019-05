Transpuntano: choferes harán asambleas sorpresivas y el servicio será irregular

Habrá reuniones a la mañana y por la tarde, sin horarios confirmados. De los encuentros participarán los choferes que, en ese momento, estén prestando servicio.

Los usuarios del servicio de transporte urbano de pasajeros volverán a padecer la pulseada entre los choferes de Transpuntano y los funcionarios de la Municipalidad de San Luis que manejan la empresa. Para este lunes, durante todo el día, los choferes tienen previsto protestar en contra de la patronal con asambleas sorpresivas y por ello las frecuencias serán irregulares.

Las reuniones se desarrollarán en las cabeceras de Puente Blanco y la Tercer Rotonta, aunque se desconocen los horarios en las que se harán. De los encuentros participarán los principales dirigentes de UTA San Luis, los delegados de Transpuntano y choferes que en ese momento se encuentren circulando por la ciudad.

La decisión fue confirmada anoche por el secretario gremial de UTA SanLuis, Lucio Orozco, quien adelantó que la medida es en protesta por la no reincorporación de dos conductores que fueron despedidos, según los gremialistas, de manera indebida por parte de la patronal.

A su vez, la modalidad sorpresiva apunta a esquivar controles por parte de la empresa sobre las asambleas que hagan los trabajadores. Según los sindicalistas, funcionarios municipales pretenden llegar hasta las cabeceras de línea cuando se realicen las reuniones y así constatar junto a abogados de la empresa y escribanos públicos la merma del servicio de transporte en los momentos en los que los choferes discuten sus pasos a seguir.

"Como ya adelantamos, las medidas de fuerza se endurecerán durante esta semana. Las asambleas en punta de línea ahora serán sorpresivas. No vamos a comunicar los horarios. Hasta que no haya una solución por parte de la empresa, esta decisión continuaría toda la semana. Petrino quiere salir a constatar si nos reunimos o no e ir con escribanos y abogados. Bueno, nosotros haremos las asambleas de manera sorpresiva tanto a la mañana como por la tarde", aseguró Orozco en diálogo con El Diario de la República.