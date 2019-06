En la ciudad capital se registran siete accidentes viales por día

Entre enero y mayo de este año, se registraron más de mil accidentes viales en la capital puntana, lo que representa hasta siete por día. En el 80 por ciento estuvieron involucradas motocicletas. Así lo aseguró el subcomisario Ismael Sosa, quien está a cargo de la División de Accidentología Vial de la Policía de San Luis.

Sosa manifestó que en cinco meses fallecieron siete personas de entre 21 y 25 años en los siniestros y destacó que en los horarios que mayormente ocurren son entre las seis y las ocho de la mañana, como también de once a una del mediodía.

Además, precisó que se dividen entre choques simples y lesionados. En el primero es cuando solo se producen daños materiales a terceros y no hay accidentados. Se les realiza el acta y luego van a la compañía de seguros para subsanar el inconveniente que se provocan entre sí. Sobre esta situación, el subcomisario detalló que generalmente se producen por descuidos o una mala maniobra. "Los conductores de las motos son los que más participan en los siniestros con los vehículos. Son imprudentes, no llevan el casco puesto y pasan por entremedio de los autos. No toman dimensión del peligro", expresó.

En el segundo caso detalló que existen una persona o varias lesionadas y deben ser trasladadas hasta el centro de salud más cercano. Frente a este panorama se realiza un sumario preventivo e interviene la justicia por lesiones culposas. Aseguró que durante el fin de semana es cuando crece la ingesta de alcohol y se producen más colisiones entre motos y autos. Sosa, recordó un accidente que sucedió el mes pasado en el barrio San Martín, donde falleció un hombre. "El muchacho conducía una moto y por causas que no están establecidas, pierde el control e impacta contra un vehículo que estaba estacionado", dijo.

El 80% de los accidentes viales son protagonizados por motocicletas.

Otro de los datos que resaltó, es que en el último tiempo se ven situaciones en la que los conductores que provocan el choque huyen del lugar y dejan a la víctima sola. "Aunque tengan toda la documentación de igual manera se van. Al momento de consultarlos ellos dicen que se asustaron y no supieron cómo reaccionar", explicó el funcionario, quien agregó que luego se hacen las averiguaciones correspondientes. "Utilizamos las cámaras de seguridad para recabar información y saber los datos del vehículo. Luego buscamos testigos por si pueden aportar algún dato, pero por lo general la gente que colabora es muy poca", manifestó.

El subcomisario expresó que el mes pasado se registraron 301 colisiones en donde solo se produjeron daños materiales y en 55 hubo personas heridas. "Los números verdaderamente llaman la atención. En los operativos que realizamos concientizamos a los ciudadanos de que se pongan el cinturón de seguridad y el casco los motociclistas. Además, se les recalca la importancia de llevar el seguro contra terceros, como también respetar las señales de tránsito", precisó.

Resaltó que los puntanos antes de encender el vehículo deben controlar que estén todos los papeles requeridos para circular en la ciudad, como por ejemplo la licencia de conducir, seguro contra terceros, cédula verde, verificación del titular, en caso de que el auto sea prestado también llevar el papel que indique que es prestado.

Datos de 2018

En el 2018 en la ciudad capital se registraron treinta muertes por accidentes de tránsito. Los datos surgen de la División de Accidentología Vial de la Policía de San Luis.

Según los registros de El Diario, el año pasado hubo un total de noventa y cuatro víctimas fatales en todo el territorio provincial. Es decir que sesenta y tres personas murieron en accidentes ocurridos en otras zonas de la provincia.