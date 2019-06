Chile quiere el tricampeonato

Le ganó a Colombia por la via de los penales y ya está en semifinales del torneo continental. Mañana conocerá su rival que saldrá del ganador del choque entre Uruguay vs Perú.

Chile, bicampeón vigente, pasó a las semifinales de la Copa América Brasil 2019, al vencer esta noche a Colombia por 5 a 4 en la definición con tiros desde el punto del penal tras empatar sin goles en el Arena Corinthians, de San Pablo.



El único que falló en la definición desde los 12 pasos fue el lateral colombiano William Tesillo, que desvió su disparo.



El encuentro contó con el arbitraje del argentino Néstor Pitana, que a instancias del VAR le anuló dos goles a Chile, uno en cada tiempo.



En la próxima instancia, los trasandinos jugarán con el ganador del cotejo que protagonizarán mañana Uruguay y Perú en el Arena Fonte Nova, de Salvador de Bahia, a partir de las 16 (hora argentina).



Chile fue superior en la primera mitad del encuentro, picante, peleada, con situaciones de pierna fuerte y cruces calientes. La buena tarea de Pulgar, Aránguiz y Vidal en el mediocampo le permitió imponer condiciones a la Roja y Colombia se quedó sin su circuito habitual de juego.



A los 15m, así, el equipo trasandino parecía que sacaba ventaja cuando Aránguiz aprovechó un error de David Ospina y marcaba un gol que de haber sido convalidado abría el marcador pero Pitana, a instancias del VAR, anuló el tanto por una posición adelantada de Alexis Sánchez en la jugada previa.



Un cabezazo desviado de Maripán, un remate defectuoso de Vargas y un tiro de Vidal apenas afuera se sucedieron como chances de gol para los chilenos. Pero no hubo caso: el marcador quedó en blanco hasta el descanso.



Colombia ajustó las líneas y empezó mejor en el complemento, tanto que tuvo dos buenas chances frente al arco de Arias: un tiro libre de James Rodríguez y un remate de Cuadrado, en ambos casos desviados.



El equilibrio en el mediocampo terminó desembocando en un choque áspero y con pocas situaciones de riesgo, y aunque en ese marco Chile volvió a marcar un gol, a los 25m (un zurdazo cruzado de Arturo Vidal), otra vez el VAR le restó la conquista por una mano de Maripán.



El último tramo del partido fue de nuevo favorable a los de Reinaldo Rueda, porque los cambios que hizo el DT de Colombia, el portugués Carlos Queiroz, no funcionaron y le terminaron dando el dominio a su rival. La falta de precisión en los metros finales limitaron las ilusiones de Chile y el pase a las semifinales terminó poniéndose en juego desde los 12 pasos.



Y allí se hizo justicia. En una serie también pareja, con buenos remates, el colombiano Tesillo la tiró afuera y le abrió el camino a la clasificación a "la Roja", que quiere defender el título.



La semifinal entre Chile y el ganador del choque entre Uruguay y Perú se jugará el miércoles desde las 21:30 en el Arena do Gremio de Porto Alegre.