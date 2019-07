Joana Bolling no para de crecer

Es parte del plantel argentino, pero no está en la lista del seleccionado que nos representará en el Panamericano. Con 24 años su potencial no tiene techo.

Joana Bolling encara, salta y saca la garra derecha... la pelota vuela hacia el arco y hace un zumbido en el aire que se mezcla con el "ñic, ñic" que dejan las zapatillas al deslizarse por el piso.

Verla jugar al handball es como observar a un niño con su juguete preferido. Todo le sale natural.

"Cuando jugaba en el Club de Handball San Luis tuve la posibilidad de ir a unos campus que hizo 'Dady' Gallardo acá, y ahí él me fue mirando y me recomendó para la Selección femenina, que en ese momento era dirigida por Eduardo Peruchena. Y ahora me toca tenerlo de entrenador", recuerda Joana sobre sus inicios en el seleccionado con Eduardo Gallardo, justamente quien hoy la entrena y dirige, pese a que la puntana no esté en la lista definitiva para los Juegos Panamericanos de Lima, Perú.

Joana integró todo el proceso, junto a otras veinte compañeras, y finalmente Gallardo escogió a las 14 que irán a Lima, con 7 argentinas que juegan en el exterior y siete que compiten en el plano nacional.

"Ya pasaron seis años, aquellas primeras veces que me llamaron a un proceso de Selección fue en 2013", remarca hoy, con 24 años, y triunfando en el Aula Valladolid de España.

Bolling dio un salto tremendo. Y así lo analiza: "Es mi primer año en España, recién estoy dando los primeros pasos grandes en el profesionalismo, se puede decir que soy una jugadora profesional, pero recién empezando".

De la nueva vida deportiva, cuenta: "Cuesta al principio, cambiás muchos hábitos y te acostumbrás a que esto es tu vida, pero ya lo incorporé".

Para Joana, el objetivo del Panamericano es muy claro: "Hay que ganarle a Brasil. Los partidos hay que jugarlos y el toque con Brasil hay que ganarlo". Clasifica uno solo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Los Panamericanos, en la rama femenina de handball, se jugarán entre el 24 y el 30 de julio. Argentina integra el Grupo “B” junto a República Dominicana, Estados Unidos y Perú. El grupo “A” está conformado por Brasil, Cuba, Puerto Rico y Canadá.

El debut será el miércoles 24, a las 20 de nuestro país ante Estados Unidos; el jueves 25, a las 20, se medirá con Perú; y el sábado 27, a las 22, cerrará la clasificación ante las dominicanas.

"El objetivo es ganarle a Brasil para ir a los Juegos Olímpicos", dice Joana, que integra la Selección aunque no está entre las elegidas que irán a Perú.

El lunes 29 se jugarán las semifinales, y el partido por la medalla dorada será el martes 30.

Bolling cree que "el equipo evolucionó muchísimo": Y sostiene: "Perdíamos finales con Brasil por 15 goles y el último partido fue solamente por 5. Eso demostró que el equipo creció muchísimo y hubo un cambio muy grande".

La puntana mira para San Luis y cree que "el crecimiento del handball en la provincia se nota a diario, y eso me encanta".

Joana trabajó y hubiese deseado estar en los Panamericanos. Pero no baja la guardia, con apenas 24 años sabe que el camino por recorrer con la camiseta albiceleste le tiene reservado grandes emociones. Mientras, disfruta jugando en España.

Las 14 elegidas

Gallardo apostó a la base que fue parte de los últimos dos torneos oficiales: el Centro-Sur clasificatorio al Mundial de Japón (diciembre del año pasado en Maceió, Brasil) y la Baltic Cup (en marzo, en Gdansk, Polonia.

Arqueras: Marisol Carratú (Mecalia Atlético Guardés, España) y Leila Niño (CIDECO).

Centrales: Elke Karsten (Debreceni, Hungría), Victoria Crivelli (Ferro) y Micaela Casasola (Vélez Sarsfield).

Laterales: Manuela Pizzo (Super Amara Bera Bera, España), Luciana Mendoza (Achenheim Truchtersheim, Francia), Macarena Gandulfo, Macarena Sans (Mendoza de Regatas) y Malena Cavo (Dorrego).

Extremos: Camila Bonazzola y Rosario Urban (Mecalia Atlético Guardés, España).

Pivots: Rocío Campigli (Rincón Fertilidad Málaga, España) y Antonela Mena (CID Moreno).