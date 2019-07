De las redes al teatro: "Sin domesticar" llega a la sala Hugo del Carril

Una tarde cualquiera, Martín Kovacs y Oriana Kane se siguieron mutuamente por las redes sociales. Como cualquier millennials, compartían gustos y coincidieron en que a los dos les interesaban las mismas cosas. Una de las tantas coincidencias era que los dos pasaban la mitad de su tiempo en sus canales de Youtube subiendo contenido audiovisual para sus millones de seguidores que detrás de la pantalla aplaudían y se fanatizaban con los videos que producían.

Martín y Oriana, más conocidos como "El demente" y "Ori de Mier", se hicieron amigos, se conocieron en persona y saltaron de la plataforma virtual al teatro con la obra "Sin domesticar", que este lunes a las 19 se presentará en la sala "Hugo del Carril". Las entradas cuestan 750 pesos o el "meet and greet" con la posibilidad de conocer a los "youtubers" llega a 1.550 pesos.

"Es la primera vez que vamos a San Luis y aprovechamos las vacaciones de invierno para realizar una gira que nos lleva por diferentes ciudades que no conocemos. Arriba del escenario nos propusimos realizar un 'late show' donde los sketches, los musicales y los monólogos se llevan su protagonismo", expresó Oriana.

La adolescente comenzó a incursionar en YouTube en el 2015 y desde entonces su popularidad creció. "Fue raro pasar de filmar videos, algo que aún hago, a las salas del país, pero me encantó porque con los ensayos me interioricé con el ámbito", contó la influencer que se hizo conocida por sus particulares videos que incluyen publicaciones de belleza, rutinas y aventuras personales.

Su amistad con El Demente se acrecentó con el tiempo y lograron entre los dos la química que al público le fascina. "Martín ya participó en una obra de teatro y me ayudó a desenvolverme. Lo particular es que no dejamos de lado nuestro humor y los que nos siguen en las redes sociales se darán cuenta que los chistes son conocidos", expresó Oriana que junto a su compañero presentan un show sin personajes externos, ni caretas ni demasiados guiones. Solo ellos frente a su público con un puñado de chistes que logran la risa de los adolescentes.