Un Día del Amigo sin crisis: bares y restaurantes, con alta demanda

Chicos, jóvenes, adultos y ancianos. Todos saldrán a festejar el Día del Amigo. No importa que al otro día de la celebración algunos trabajen, tampoco que haga frío. No hay excusa válida para no celebrar esta fecha especial entre amigos. Eso sí: encontrar una mesa será complicado sino cuentan con reserva. En algunos bares del centro puntano ya no tienen lugar. La mayoría ofrece menús especiales y promociones de bebidas después de la medianoche.

Cristian Lucero, encargado de "La Rosa Restó", comentó que por ser un fin de semana especial armaron una carta de platos y bebida diferenciada. "Siempre se espera un movimiento mayor en esta fecha particular, por eso optamos por algo simple y acotado, pero mantenemos la calidad de los productos", dijo Lucero, quien precisó que casi no queda lugar en su local y detalló que después de la medianoche habrá promos especiales en la bebida. Para los que les gusta la cerveza artesanal "La Rosa", ofrece una de elaboración propia y las dos pintas costarán 150 pesos. Los que aparte quieran cenar algo conseguirán una porción de papas por 120 pesos y para los de paladar un poco más exigente por $350, disfrutarán de un plato de corte obispo con ensalada o diferentes tipos de guarnición.

En los locales del centro puntano aseguran que trabajan mucho más que otros años.

"Con respecto al año pasado estamos mucho mejor. Hemos superado nuestras expectativas", dijo María Caro, dueña de "El Malón Beer & Food". Agregó que la mayoría de las reservas son de grupo de cuatro o más personas y que ofrecerán 2x1 en Campari y Fernet después de la medianoche.

Resaltó que contarán con los platos típicos del bar que son lomos a 600 pesos, hamburguesas por $400, pizzas desde 270 y ensaladas a 200. Dependiendo el estilo de la pinta de cerveza tendrán que pagar entre 110 y 120 pesos. La buena noticia para los celíacos es que también podrán comer algo rico y tomar, porque cuentan con un menú sin TACC.

Jorge Fernández, dueño de "All Right", resaltó que en su local las reservas están al tope y que tienen todo listo para homenajear a los amigos. Los que tengan ganas de cantar y recordar viejos temas musicales lo podrán hacer, ya que habrá una banda que hará tributo a "Los Fabulosos Cadillacs" y a "Los Pericos". Expresó que la promo que más sale es la pizza con cerveza que ronda los 380 pesos y que contarán también con los tradicionales platos gourmet desde 220 en adelante.

Manifestó que en el Día del Amigo, para los puntanos no hay crisis. "Es una fecha en donde se deja de lado y se juntan igual. Por ahí sacan cuenta y ven qué consumen, pero de igual manera salen", señaló Fernández y contó que la mayoría de las mesas ocupadas son de 6 a 10 personas.

En "Exótica Restó", todavía quedan algunos lugares, eso sí para no quedarse debajo de la mesa hay que reservar. "Estos días son los que más se trabajan", dijo entusiasmado Nehuen Gamal, encargado del local, quien detalló que los platos principales rondarán entre los 380 y 700 pesos, con postre incluido. Podrán optar por la especialidad de la casa que es bondiola braceada, entre otras más. También después de la medianoche tendrán promociones de bebida, 2 Fernet por 180 pesos y Campari al mismo precio y descuentos del 10 por ciento en diferentes tragos.