Una agencia de viajes deberá indemnizar a una familia con 2 millones de pesos

En 2015, los denunciantes y sus hijos contrataron un viaje a Miami y Cancún, pero al llegar a destino no les reconocieron varios de los servicios que habían pagado. Un juzgado de Villa Mercedes les dio la razón y falló contra la empresa, aunque no proporcionaron el nombre de la firma.

A poco más de cuatro años de haber denunciado a una agencia de viajes cordobesa, una familia de Villa Mercedes recibiría una indemnización de casi dos millones de pesos luego de que la jueza Civil 3 de Villa Mercedes, Cynthia Alcaraz Diaz, fallara a su favor al considerar que la empresa incumplió con lo pactado y causó daños y perjuicios al matrimonio y sus hijos, que contrataron un tour a Miami y Cancún y al llegar varios de los servicios que habían pagado no les fueron reconocidos.

Desde la oficina de prensa del Poder Judicial y el juzgado que intervino en la causa prefirieron no dar datos de los denunciantes ni de la firma de turismo involucrada. No obstante, en el fallo emitido por Alcaráz Díaz se menciona que el matrimonio y los chicos perjudicados comenzaron a organizar el viaje en abril de 2014, cuando firmaron contrato con la agencia.

El paquete turístico incluía vuelos en primera clase, transporte entre los aeropuertos y los hoteles y alojamiento en complejos de Estados Unidos y México.

El viaje se concretó entre el 20 de marzo de 2015 y el 4 de abril siguiente y los problemas comenzaron al llegar al aeropuerto. Los asiento en primera clase no existían y el grupo debió viajar en clase Bussines; al llegar a destino el transporte que los llevaría al hotel no existía y los turistas no contaban con un teléfono de contacto con ningún representante de la empresa.

Los damnificados debieron contratar un auto para llegar al hotel The Plams de Miami. A esa altura, ninguno en el grupo, que incluía chicos, un bebé y una mujer discapacitada, había podido comer ni detenerse para ir al baño. Para colmo, en el hotel les dijeron que en lugar de ocho noches tenían reservada solo una y los instaron a abandonar las instalaciones al día siguiente.

Un representante de la empresa los derivó a un hotel de menor categoría al que habían contratado pero de a poco comenzaron a cortar la comunicación y no respondían mails ni llamadas.

En México todo empeoró. En el aeropuerto no había silla de ruedas, uno de los nenes estaba descompuesto y el bebé no paraba de llorar, refrieron los damnificados en la denuncia. Lo único distinto fue que allí los esperaba un agente de viajes, que en lugar de llevarlos al hotel pactado los trasladó a un tiempo compartido que no estaba pago y donde los amenazaban con retenerles los pasaportes si no pagaban la Tafira.

Sin transporte, el hombre debía levar a su mujer en silla de ruedas a pie a todos lados, lo que derivó en un pico de presión en dos ocasiones.

Un viaje que debía ser de placer terminó siendo un viaje de horror, que tuvo su broche de oro en el aeropuerto mexicano, donde se enteraron que varios de los pasajes para regresar a Argentina no estaban pagos.

Al llegar las víctimas acudieron a la Justicia y reclamaron 22.896,49 mil dólares en concepto de todo lo que tuvieron que pagar en el exterior por incumplimiento del contrato; otros 10 mil dólares por daño moral; 11 dólares por daño psicológico; 1.103,51 dólares por la frustración de no haber podido disfrutar el viaje. Además, Alcaraz Diaz sumó otros cinco mil dólares en concepto de daño punitivo, una multa civil que se añade a las clásicas indemnizaciones en beneficio de la víctima y a los fines de castigar a los proveedores de bienes y servicios.

Finalmente, la magistrado revolvió que la empresa en cuestión, que tiene sede en Estados Unidos, deberá abonarles a los denunciantes la suma de 44 mil dólares, que al valor de cambio actual se traduce en 1.971.200 millones de pesos argentinos.