Lo enviaron a prisión por amenazar a dos vecinas y se lo tomó a broma

Es poco probable que Pablo Daniel Quiroga Gómez no haya entendido lo que le dijeron en el Juzgado Correccional y Contravencional de Villa Mercedes, que de ahí iba derecho a la cárcel. Por eso, la sonrisa de su rostro mientras lo trasladaban no se entiende como otra cosa que una burla a la Justicia y las autoridades. Pero ya no tendrá nada de qué reírse, porque la mañana de este viernes, el juez Santiago Ortíz lo procesó por amenazar a dos vecinas y romper una abertura de su vivienda. Como ya estaba procesado en una causa por hurto calificado, el magistrado decidió encarcelarlo.

Según surgió de la investigación que llevó adelante la Comisaría 10ª, hace 29 años que el sospechoso y las víctimas, Sofía Clarisa López y su madre, Ana María Camacho, son vecinos y la relación entre ellos siempre fue tensa.

Ante el juez, las mujeres acusaron que Quiroga Gómez siempre tuvo un destrato con ellas y que las insultaba a menudo sin motivos aparentes. La noche del domingo 30 de junio, el acusado se presentó en la casa de Camacho mientras esta estaba sola y, tras vociferar amenazas desde la vereda, le dio una patada al portón de la vivienda provocando que una de las hojas se desoldara.

López llegó en auxilio junto a su novio y el cruce de palabras siguió hasta que llegó la Policía, momento en que el hombre aprovechó para escapar.

“Se repitió una situación similar el día siguiente a las siete de la mañana y luego a las 13, cuando la hija de la mujer volvía de su trabajo junto al novio, que fue el momento en el que el imputado fue demorado”, comentó Ortiz en diálogo con El Diario.

El violento se negó a declarar y su defensa no pidió prórroga, por lo que el tiempo para incorporar más pruebas fue escaso, comentó el juez. Si bien en principio fue indagado solo por las amenazas, la constatación de los daños en el portón amplió la carátula a “amenazas y daños”, un delito relativamente leve.

“Para encarcelarlo tuve en cuenta la reiteración del delito, ya que pesaba sobre él una causa del juzgado de Instrucción Penal 1 por hurto calificado, que incluso ya tiene requisitoria fiscal e iba a ser elevado a Cámara para el plenario. Eso sumado al contexto probatorio de esta causa”, fundamentó el magistrado.