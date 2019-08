Cozzolino: “El Gobierno tiene las herramientas y debería controlar al dólar”

El economista sanluiseño Mariano Cozzolino opinó sobre las reacciones del dólar en el país y el comportamiento de los mercados tras las PASO 2019 que erigieron a Alberto Fernández y al Frente de Todos como los grandes vencedores del domingo.

En el programa radial ‘No tan Santas’, que emite FM Lafinur, el especialista analizó lo que ocurre en los bancos argentinos y la city porteña por estas horas.

“Después de lo que ocurrió con las elecciones y el total fracaso de las encuestadoras, el Gobierno tendrá que replantearse una estrategia adecuada, acorde a lo que quiere hacer. El presidente Macri adelantó que tiene esperanzas de revertir esto, ojalá sea responsable en el manejo de la economía. Lo importante es contener un poco el dólar. Seguramente ahora subirá y bajará, estará muy fluctuante, pero era lógico después de semejante resultado que sorprendió a todos”, destacó.

“Fruto del contundente resultado, muchos salieron este lunes a comprar dólares. Pero el Gobierno tiene las herramientas para frenar la suba y disminuir su valor. Si hay un trabajo responsable por parte del Gobierno, independientemente de los resultados de las elecciones, y trata de mantener las reservas debería controlarlo. Imagino que Macri buscará estabilizar la economía y el dólar dejará de fluctuar como vemos ahora”, añadió Cozzolino.

“La economía, necesariamente estará, como nunca, atada a lo político. El Gobierno ahora no debería soltar la cuerda y decirle a la gente ‘Esto es culpa suya, esto votaron’. Deberían equilibrar el mercado y controlar al dólar. Independientemente de los resultados de octubre, el Gobierno debería tratar de mantener la marcha de la economía. Tiene los elementos para controlar al dólar, y los mercados”, remarcó el economista.

“Hay una situación de crisis, pero no es un panorama igual al de 2001 cuando no había reservas en el Banco Central. Ahora el Estado tiene las herramientas para que no se le vaya de las manos la situación. Habrá días de turbulencias, sin dudas, pero no es el mismo escenario de hace años. Esto es reflejo de un resultado electoral inesperada”, subrayó.

“Veremos ahora cómo resuelve el Gobierno y qué declara ahora. Veremos si su discurso es tranquilizador u opta por decir ‘Vieron, esto es lo que iba a pasar si ganaba Alberto Fernández’. Será importante el discurso que impongan desde ahora”, advirtió.