Lacunza: “El primer objetivo será garantizar la estabilidad del tipo de cambio”

Tras jurar en su cargo explicó el alcance de las medidas tomadas por el presidente Macri en los últimos días y reveló los objetivos que perseguirá en los próximos meses. Reconoció que la economía del país "pasa por un momento complejo".

El nuevo ministro de Hacienda de la Nación, Hernán Lacunza, brindó este martes una conferencia de prensa tras asumir su cargo en el que brindó detalles de las medidas que tomó el presidente Mauricio Macri en los últimos días y reveló los objetivos que perseguirá en los próximos meses.

También, el flamante jefe de la cartera de Hacienda, reveló un informe relacionado a los objetivos recaudatorios que alcanzó el Gobierno y las erogaciones realizadas en las últimas semanas.

“El principal objetivo será garantizar la estabilidad del tipo de cambio”, expresó con énfasis el funcionario, aunque en otro tramo de su mensaje reconoció que la economía del país atraviesa por “un momento complejo”.

"El presidente me ha dado un mandato central, no excluyente, pero sí subordinando a los demás objetivos. El objetivo de primer orden es garantizar la estabilidad de tipo de cambio en este período electoral, porque entendemos que en entornos de incertidumbre la estabilidad es el bien público más importante que debe ofrecer el ministerio", expresó Lacunza, en un encuentro con la prensa que tuvo lugar en el microcine del Ministerio de Hacienda.

El funcionario no aceptó preguntas de los periodistas, tampoco hizo anuncios y su mensaje se extendió por 20 minutos.

Lacunza estuvo acompañado por su equipo de colaboradores: Sebastián Katz, Milagros Gismondi, Hugo Medina, Rodrigo Pena, Santiago Bausili y Gustavo Lopetegui. El nuevo titular de Hacienda remarcó que, tras las PASO, la economía "perdió referencia nominal para fijar los precios por la volatilidad cambiaria".

“El tipo de cambio está largamente por encima de su nivel de equilibrio, no hace falta uno más alto”, reveló Lacunza.

“La relatividad de los mercados termina repercutiendo en el bienestar del ciudadano de a pie. Estabilizar el tipo de cambio es lo mejor que podemos hacer para las familias. Tenemos razones suficientes para creer que el tipo de cambio está largamente por encima de su valor de equilibrio. Para decirlo en criollo, no hace falta un tipo de cambio más alto. Cualquier presión alcista no va a obedecer a fundamentos reales sino meramente especulativos, innecesarios y nocivos para el funcionamiento de la economía", sostuvo.

“Durante el fin de semana trabajamos coordinados y fijamos objetivos con funcionarios del Banco Central de la República Argentina. La entidad utilizará a su exclusivo criterio las herramientas necesarias para contener el tipo de cambio y evitar tanta volatilidad”, remarcó.

En otro momento de su mensaje Lacunza se refirió a la faz fiscal y sostuvo que “el reordenamiento fiscal tiene carácter permanente y no transitorio”, afirmó.

Argentina, en un “momento complejo”

En un tramo de su mensaje, Lacunza se refirió al torbellino en el que está inmerso el país en materia económica: "La situación es compleja, pero tenemos sobrados argumentos para salir adelante y garantizar la tranquilidad de los argentinos en este proceso electoral y llegar al próximo mandato, sea quien sea, con un punto de partida, una plataforma consistente y robusta para poder recuperar el crecimiento. Hace varias décadas que un tercio de los argentinos no puede salir de la situación de pobreza y eso es lo que más nos preocupa como Gobierno", aclaró.

Un llamado a la oposición

El ministro de Hacienda hizo un llamado a distintos especialistas en economía que actualmente trabajan para otros espacios políticos para unir criterios de cara al futuro y específicamente para observar el comportamiento del dólar.

"Es evidente que el proceso electoral no es indiferente a la estabilidad cambiaria y como el mercado presta más atención al futuro que al presente, es tan importante de lo que pueda hacer el Gobierno como lo que pueda hacer la oposición. Como no creemos en nombres mesiánicos ni hombres omnipotentes, el Presidente me ha pedido que convocara a los referentes económicos de todos los espacios que compiten en estas elecciones para ponernos de acuerdo como hombres de Estado en algunas condiciones básicas para preservar esta estabilidad", manifestó.