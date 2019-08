Villa Mercedes: otra rotura en un acueducto que afecta al menos a 6 barrios

Dos veces en dos meses. Una de las cañerías de agua que sale del tanque de Obras Sanitarias Mercedes (OSM) sufrió este jueves a las 6 otra rotura que inundó la cuadra de Belgrano entre Marconi y Urquiza y sus alrededores. Las tareas se extenderán hasta pasadas las 20 y al menos seis barrios tienen una disminución en la presión y, en algunos casos, la falta del suministro. El acueducto es el mismo que el 7 de junio pasado tuvo un daño similar y que dejó a los vecinos de la zona sin servicio por casi todo un día. La fisura más reciente está a pocos metros de la que habían reparado 60 días atrás.



Para frenar el derrame, un grupo de empleados de OSM primero debió reducir el paso de agua y luego lo suspendió por un periodo de casi 4 horas, lo cual generó que los hogares del Centro, Pringles, Lafinur, 9 de Julio, Güemes y San José tuvieron poca presión y hasta registraron la interrupción del recurso durante ese tiempo.

Las reparaciones obligaron a romper el pavimento a lo largo de 6 metros para cambiar la sección dañada, que es la longitud del caño nuevo que colocaron. Con una retroexcavadora despejaron la zona para poder hacer el reemplazo.

Los trabajos fueron lentos y con cuidado porque por allí pasan otras cuatro cañerías más: una similar de salida, dos de entrada y otra que pertenece al sistema de redes cloacales.

En el sector interrumpieron el tránsito vehicular y la restricción continuará hasta que rellenen el bache y repavimenten el lugar. El sitio específico de trabajo está en las inmediaciones del ex Centro Cívico, donde el Gobierno de la provincia construye el Hospital Escuela.

"Hay muchas cuadras de este material de fundición que hay que cambiar por completo, pero por lo pronto debimos solucionar este tramo de forma urgente para devolver el suministro y que la gente no se quede sin agua tres o cuatro días que es lo que puede demorar un recambio. En este caso no pedimos material nuevo sino que utilizamos la misma junta que habíamos colocado en el empalme anterior. Arrancamos de donde pusimos la sección nueva y esta vez utilizamos PVC, un material que tiene una duración de 150 años de vida. El arreglo no falla, lo que falla es el material antiguo que ya cumplió su vida útil", resaltó Díaz.

Una hora después que empezara a fluir el agua, las cuadrillas arribaron al lugar y comenzaron con los arreglos. Fueron afectaron más de cinco empleados, máquinas, camiones más el personal técnico que supervisó la intervención.

La tubería tiene varias décadas en uso y su material, de fundición, está a punto de quedar obsoleto. Por eso, a pesar de que ya arreglaron un tramo, apareció una nueva pérdida. "Al mediodía llegamos al nivel del caño y vimos que siguió rompiéndose hacia el lado sur. No es que falló el material nuevo si no que es viejo, ya cumplió su vida útil y está colapsando de a poco. Habrá que hacer un recambio de la cañería completa", advirtió Luis Díaz, a cargo del área Redes y Acueductos.