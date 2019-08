Casi mil estudiantes ya hicieron el Test Vocacional de la ULP

A una semana de su lanzamiento, el Test Vocacional de la Universidad de La Punta (ULP) ya tuvo la participación de 989 estudiantes de 5° y 6° año (7° en caso de escuelas técnicas) del nivel secundario de todo el sistema educativo de la provincia. La iniciativa es gratuita y hay tiempo hasta fin de mes, ya que el 1º de setiembre comenzará una segunda instancia con premios para los cursos en los que todos sus integrantes participen.

"Tenemos casi mil inscriptos en una semana y nos deja una buena sensación, pero queremos seguir trabajando fuertemente para que esto alcance a la mayor cantidad de jóvenes posibles. Esto los beneficia a ellos porque les da una aproximación más precisa a la vocación que tengan, a sus familias porque es gratuito y lo provee el Gobierno de la Provincia, y a la sociedad en conjunto porque cuanto más exitosos sean los jóvenes en elegir la carrera, asegura tener mejores profesionales", afirmó la rectora de la ULP, Alicia Bañuelos.

Los que quieran participan deben ingresar a www.test.ulp.edu.ar y acceder aportando unos datos personales que solicita la página.

"Está hecho por los mejores profesionales de la Argentina y completar el test lleva aproximadamente una hora. Tiene diferentes partes relacionadas con estudios internacionales para poder llegar a una orientación. Posteriormente a esto se les muestra la información de los distintas carreras en todas las universidades, ya sea de la provincia de San Luis como del resto del país", explicó Bañuelos.

Muchos alumnos ocupan su cabeza en el siguiente paso tras los estudios secundarios, por la incertidumbre de la carrera a seguir. La iniciativa está dirigida a ellos, pero también para los que creen tener la vocación definida.

"No pasa nada si uno elige una carrera y después cambia a otra, pero siempre es mejor transitar esta etapa sin ningún trastorno en el medio, sobre todo teniendo en cuenta la búsqueda laboral posterior. Esto también es para aquellos jóvenes que crean tener su vocación definida, porque puede gustarles un tema, pero no en su práctica", afirmó quien también es ministra de Ciencia y Tecnología.

Luego continuó ejemplificando sobre su experiencia personal: "A mí, por ejemplo, me interesó siempre la astronomía, porque tengo un gusto atávico por el cielo, pero no me gustaría trabajar de astrónoma. Entonces uno también tiene que ver qué carrera le gustaría desde la práctica y no solo del tema en sí. La idea entonces es acercarlo a una idea más concreta de lo que significa trabajar de la profesión que sea".

El mes que viene iniciará una segunda instancia llamada "Desafío Vocacional" para los cursos que hayan participado en su totalidad del test. Serán 50 trivias referidas a la oferta educativa del país y los mejores ganarán indumentaria de la promo (los de 5° año) o cámaras GoPro para cada uno (los de 6° año).