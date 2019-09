Coti y Diego Torres, peleados por la autoría de "Color Esperanza"

Diego Torres confesó que "Los éxitos no hay que entenderlos, solo disfrutarlos", en una nota realizada por el diario La Vanguardia de España. En la bajada de la nota, se publicó: "El autor de 'Color Esperanza' prepara nuevo disco con un sonido renovado que no renuncia a su habitual compromiso vital". Eso molestó a Coti Sorokin, quien dice ser el autor del tema y que se lo dio al artista para que lo utilice, salvo para fines políticos.

'Color Esperanza' surgió en un momento duro del país, con una profunda crisis social, política y económica en 2001.

Este lunes Coti volvió a mostrarse enojado con Torres. Su fastidio se debe a las declaraciones que su colega brindó a un medio español. El cantante mostró a través de su cuenta en Instagram fotos de la entrevista en cuestión.

En el cuerpo de la nota, tal como resaltó Coti en una de las imágenes que publicó, el periodista le pregunta a Diego Torres: "Son casi ya 20 años de ese 'Color Esperanza'. ¿Ha llegado a entender en este tiempo a qué se debe el increíble éxito que logró la canción?". A lo que el argentino responde, entre otras cosas: "Los éxitos no hay que entenderlos, se tienen que disfrutar. Hay que tratar de no volverse loco y tampoco luchar contra ellos. Para mí haber hecho esa canción jamás fue una presión, sino una bendición".

"Say no more @diegotorresmusica. Si vos contás la verdad se acaba esta polémica idiota que me da mucha pereza y tengo cosas mucho más interesantes que hacer. Pero me obligás a responder, amigo. Estoy intentando ubicarte así hablamos. No lo consigo…". La respuesta de Coti fue en su Instagram, para que todos sus seguidores, y los que no, pudieran verla.

El cantante sostuvo que Torres "es un gran intérprete" y que gracias a él, la canción se popularizó. Pero dejó en claro quién fue la pluma de la lírica.

"La canción la escribí con Cachorro López. Lo conté infinidad de veces. Primero hice el estribillo en letra y música y luego Cachorro me dio una melodía para la estrofa y al otro día le puse la letra a esa melodía. Punto. Cualquiera que diga otra cosa falta a la verdad", soltó enojado. Dijo estar cansado de las polémicas y que lo tilden como mentiroso.