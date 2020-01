¡Llegó el día! River y San Luis abren la Copa en La Pedrera

Se enfrentan a las 21 en el estadio de Villa Mercedes. Alaniz y Pinelli palpitaron el choque ante "La Banda".

Hoy a las 21 en el Estadio Único del Parque La Pedrera empieza la Copa de Verano de Fútbol Femenino 2020. El primer partido del triangular organizado por el gobierno provincial, a través del Programa Deportes, enfrentará a River Plate y a la Selección de San Luis. Boca Juniors, el tercer protagonista de la Copa, saldrá a la cancha el martes contra el combinado local y el viernes, para jugar el primer superclásico femenino de verano.



De acuerdo a lo adelantado por la organización, “Millonarias” y sanluiseñas jugarán dos tiempos de 45 minutos, en un partido dirigido por la referí riocuartense Belén Bevilacqua (ya arbitró la final de la Copa San Luis en la provincia), en el que se permitirán once sustituciones por equipo.



Las entradas cuestan 100 pesos y se venderán desde las 17 en las boleterías del sector norte del estadio. Pagan ticket los mayores de 4 años y las personas con discapacidad pueden retirarlo con el DNI o CUD.



River Plate, con Daniel Reyes en el banco, tendrá en sus filas a la mercedina Martina Del Trecco. La ex Aviador Origone acaba de recibir el alta médica tras la doble fractura en el maxilar inferior, y recién ahora empezará a hacer fútbol (en la pretemporada ejercitó la parte física), por lo que no es una fija para salir entre las once iniciales. Probablemente arrancará en el banco. Las “Millonarias” tienen su base en un hotel céntrico de la capital puntana. La primera en llegar a la provincia fue Justina Morcillo: la diez de “La Banda” arribó el viernes para la presentación del triangular ante la prensa, mientras que la otra parte de la delegación pisó tierra puntana ayer por la mañana.



"Colo" de oro. Justina Morcillo es volante creativa. La 10 de River también integra la Selección Argentina Sub 20.





La Selección de San Luis está integrada por Linda Ledesma y Karen Morales (arqueras); Antonella Flores, Inés María Amaya, Florencia Escudero, Marcela Zalazar y Soledad Alcaraz (defensoras); María Florencia Cordero, Amira Camargo, Ángeles Sombra, Agustina Maluf, María Miranda, Florencia González, Nuria Martínez y Daiana “Chiru” Alaniz (volantes); mientras que Yanet Leyes, Verónica Arias y Deolinda Ogas son las delanteras. El cuerpo técnico tiene a Ana Pinelli, Carlos Escudero y Daniel Sáez como entrenadores. Mauro Colla y Gabriel Zanglá son los preparadores físicos.



“Nos estuvimos preparando muy bien para poder llegar con las mejores jugadoras y de la mejor manera. River es un equipo grande, con mucha experiencia. Vamos a salir a jugar, disfrutar y absorber todo tipo de conocimiento. Más allá del resultado, la experiencia nos servirá para ver cómo estamos, poder medirnos para mejorar y llegar a profesionalizarnos en el futuro”, dijo Pinelli, la joven entrenadora de 25 años.



Para “Chiru” Alaniz no será su debut frente a las “Millonarias”. Ya lo hizo hace siete años, cuando defendía los colores de la UBA en Buenos Aires. “Esta vez voy a defender los colores de mi provincia y eso se disfruta de otra manera. Sabemos que hay una diferencia importante que las favorece a ellas en la parte física y en la preparación, porque se trata de jugadoras profesionales que se dedican a esto, pero nosotras vamos a dejar todo en la cancha, como siempre”, aseguró Daiana.



La primera Copa de Verano de fútbol femenino de AFA se jugará en Villa Mercedes. Hoy la pelota hará historia en La Pedrera.