Whitney Houston es la primera cantante afroamericana con tres discos de diamante

La cantante estadounidense Whitney Houston se convirtió en la primera artista afroamericana de la historia con tres discos de diamante en su carrera, luego de que su álbum "Whitney" de 1987 superara la venta de 10 millones de copias en Estados Unidos.

La placa contenía once canciones, entre ellas el hit single “I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)”, las baladas “Didn't We Almost Have It All” y “Where Do Broken Hearts Go”.

De acuerdo a los parámetros de la Asociación de la Industria de la Grabación de América (RIAA), el disco de diamante se alcanza cuando el álbum en cuestión vende 10 veces el equivalente a un disco de platino, que implica la venta de un millón de placas.

Su álbum "Whitney" -1987- superó la venta de 10 millones de copias en Estados Unidos. El nuevo logro de Houston se suma a otro hito, ya que su videoclip "I Will Always Love You" pasó la barrera de mil millones de reproducciones en la plataforma YouTube.

Según informó la revista especializada Billboard, el disco, que fue el segundo en la trayectoria de la reconocida cantante fallecida en 2012, se suma así a los otros dos trabajos que habían alcanzado el logro: "Whitney Houston", su álbum debut de 1985, que ya es 13 veces platino; y la banda de sonido que realizó para "El Guardaespaldas" en 1992, que es 18 veces platino solo en Estados Unidos (45 en todo el mundo).

Ningún otro artista negro, masculino, femenino, solista o grupo, tenía hasta el momento tres discos de diamante.

Sin embargo hay otros tres que consiguieron dos: Michael Jackson, el rapero 2Pac y Mariah Carey.

Télam / AFA