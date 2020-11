Tadeo Mahon, un puntano que vive y respira hockey

Tadeo Mahon probó con el fútbol. Jugó en Juventud, Pringles y Koslay Juniors. Era un volante aguerrido, de esos que iban a todas las pelotas, pero un día el hockey apareció en su vida y fue como un amor a primera vista. De ahí en más se eligieron para siempre. GEPU lo albergó en 2014, donde fue campeón. Y un año más tarde emigró a Buenos Aires. Banco Provincia fue y es su casa. Hoy, con 20 años, disfruta de su presente y de ser parte del proceso de "Los Leoncitos".

"Comencé a jugar al hockey a los 14 años cuando GEPU comenzó con caballeros. Sinceramente no elegí el hockey por nada en especial, sino que mi familia es de hacer todo tipo de deportes. Cuando era más chico jugaba al fútbol y un día me propusieron arrancar al hockey en GEPU, que se estaba formando. Me copó la idea y le di para adelante. Ese año (2014) hice los dos deportes (fútbol y hockey) y con GEPU salimos campeones; al otro año seguí solo con hockey, porque me motivó más", comenzó diciendo Tadeo.

Después de un año lleno de gloria en "El Lobo" puntano, salió la chance de ir a jugar a Buenos Aires. Tadeo no lo dudó. Armó el bolso y se fue a jugar a Banco Provincia. Lo esperaba otra Liga, otro nivel, pero el puntano no se achicó y se animó al desafío.

"Llegué siendo de sexta división y con mucho por aprender, era un desafío y un cambio de vida tremendo. Por suerte, el mismo año que arribé quedé en el seleccionado de Buenos Aires y eso es un paso tremendo porque es la ventana para que te miren desde el seleccionado", aseguró.

En el 2016 fue la época del preseleccionado de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Tadeo estuvo en la mayor parte del proceso. Después fue parte del trabajo para el Panamericano y el Mundial junior. Sentía sensaciones únicas y era consciente de que era un salto de calidad en su vida, ya que tenía otro roce.

Dice que su mayor virtud es que se está afianzando defensivamente —puede jugar de defensor o volante—, algo que le da seguridad en situaciones de partido.

En sus retinas están grabados dos partidos, uno que jugó para la Selección argentina contra Estados Unidos, y el otro, con la camiseta de Banco Provincia frente a Ducilo; ahí metió su primer gol en Primera División.

Es un jugador que tiene pases largos y buena visión de juego. Es muy seguro en el uno contra uno defensivo. Además, cuenta con la capacidad de saber escuchar y querer aprender.

A la hora de hablar de entrenadores que lo marcaron en su carrera deportiva, menciona a dos: Ignacio Huarte, quien fue su primer técnico cuando llegó a Buenos Aires y le enseñó mucho como jugador y como persona. El otro que lo marcó es Ignacio Ortiz, quien lo tuvo cuando fue creciendo y le inculcó a ser más inteligente en la cancha, saber cómo pararse, los gestos técnicos, entre otras cosas.

"Hoy en día tengo dos sueños por cumplir: ganarme un lugar por completo en la Primera del club y poder salir campeón, y el segundo y que todo deportista quiere es representar a la Argentina en un torneo internacional", dijo.

Es un apasionado del deporte. No se ve fuera de él. "Yo creo que si no fuera jugador de hockey sería futbolista o kinesiólogo, no me veo fuera del ambiente deportivo", aseveró.

Tadeo Mahon lucha por lo que se propone y va para adelante para poder cumplir con lo que quiere, siempre con humildad y respeto. Esa forma de ser lo llevó a conseguir logros importantes, pero el puntano sabe que lo mejor está por venir.