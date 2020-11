Taylor Swift se consagró artista del año en los American Music Awards 2020

La cantautora estadounidense Taylor Swift se consagró como la Artista del Año en los American Music Awards, en una ceremonia realizada en el Microsoft Theatre de Los Ángeles que combinó números en vivo y algunas actuaciones pregrabadas, para cumplir con el distanciamiento social recomendado por la pandemia de coronavirus.

La intérprete también se impuso como Mejor Artista Femenina en la categoría Rock/Pop y su videoclip del tema “Cardigan” fue elegido como el Mejor del Año, con lo que “Tai Tai” sumó un total de 32 estatuillas acumuladas en la historia de esta premiación que la convierten en la figura más galardonada.

Otro de los grandes ganadores de la noche fue The Weeknd, quien fue reconocido como Artista Masculino Favorito de Soul/R&B, en tanto que su producción “After Hours” se quedó con el premio al Álbum Favorito de Soul/R&B.

Con sus 32 estatuillas obtenidas en los American Music Awards 2020, Taylor Swift se convirtió en la figura más galardonada de esta premiación.

Los surcoreanos de BTS obtuvieron la estatuilla destinada al Mejor Grupo y al Artista Social del Año, mientras que Justin Bieber se alzó con el premio al Mejor Artista Masculino de Pop/Rock. El artista canadiense también fue reconocido en las ternas Canción Favorita de Música Country y colaboración del año por “10.000 Hours”, su participación junto al dúo Dan+Shay.

La Mejor Nueva Artista fue Doja Cat, y Becky G acaparó el mismo galardón pero a nivel Latino; mientras que la británica Dua Lipa se consagró con la Mejor Canción en la categoría Rock/Pop gracias a “Don´t Start Now”.

Entre los artistas masculinos de música latina, el elegido fue Bad Bunny, quien se impuso en una dura terna ante J Balvin y Ozuna.

Los American Music Awards, que en esta edición estuvieron conducidos por Taraji P. Henson, se eligen a partir de la votación de los fans, de acuerdo a las listas de éxitos del ranking Billboard.



The Weeknd se presentó en los American Music Awards (Crédito: American Broadcasting Companies, Inc. / ABC / AFP) /

La lista de ganadores de los American Music Awards 2020.

Artista del Año

Taylor Swift

Nuevo Artista del Año

Doja Cat

Colaboración del Año

Dan + Shay with Justin Bieber “10,000 Hours”

Artista Social Favorito

BTS

Video Musical Favorito

Taylor Swift “Cardigan”

Artista Masculino Favorito (Pop/Rock)

Justin Bieber

Artista Femenina Favorita (Pop/Rock)

Taylor Swift

Dúo o Grupo Favorito (Pop/Rock)

BTS

Álbum Favorito (Pop/Rock)

Harry Styles “Fine Line”

Canción Favorita (Pop/Rock)

Dua Lipa “Don’t Start Now”

Artista Masculino Favorito (Country)

Kane Brown

Artista Femenina Favorita (Country)

Maren Morris

Dúo o Grupo Favorito (Country)

Dan + Shay

Álbum Favorito (Country)

Blake Shelton “Fully Loaded: God’s Country”

Canción Favorita (Country)

Dan + Shay with Justin Bieber “10,000 Hours”

Artista Masculino Favorito (Rap/ Hip Hop)

Juice WRLD

Artista Femenina Favorita (Rap/Hip Hop)

Nicki Minaj

Álbum Favorito (Rap/Hip Hop)

Roddy Ricch “Please Excuse Me For Being Antisocial”

Canción Favorita (Rap/Hip Hop)

Cardi B ft. Megan Thee Stallion “WAP”

Artista Masculino Favorito (Soul/R&B)

The Weeknd

Artista Femenina Favorita (Soul/R&B)

Doja Cat

Álbum Favorito (Soul/R&B)

The Weeknd “After Hours”

Canción Favorita (Soul/R&B)

The Weeknd “Heartless”

Artista Masculino Favorito (Latino)

Bad Bunny

Artista Femenina Favorita (Latina)

Becky G

Álbum Favorito (Latino)

Bad Bunny “YHLQMDLG”

Canción Favorita (Latina)

KAROL G & Nicki Minaj “Tusa”

Artista Favorito (Rock Alternativo)

Twenty One Pilots

Artista Favorito (Adulto Contemporáneo)

Jonas Brothers

Artista Favorito (Inspiración Contemporánea)

Lauren Daigle

Artista Favorito (Música Electrónica)

Lady Gaga

Banda Sonora Favorita

Birds of Prey: The Album

Agencias / AFA