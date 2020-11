El Gobierno de la Provincia entregó las primeras CIPE no binarias

El miércoles, dos jóvenes accedieron a la Cédula de Identidad Provincial Electrónica (CIPE) no binarias. El Gobierno de la Provincia, a través de la secretaria de la Mujer, Igualdad y Diversidad, Ayelén Mazzina, le entregó la nueva identificación legal a Alek y Alex, quienes no se identifican con las opciones de género que ofrece el Documento Nacional de Identidad.

Desde ese momento, ambos ciudadanos quedaron incorporados a los documentos que concentra la CIPE, como la cédula de identidad, la licencia de conducir, la firma digital, el carnet de DOSEP y la historia clínica digital.

Hace dos semanas, habían recibido las primeras partidas de nacimiento no binarias otorgadas por la Provincia.

“Se les entregó este documento no binario, que forma parte de su identidad y de su autopercepción”, explicó la funcionaria al terminar el acto que se realizó en el tercer piso de la Torre 3 de Terrazas del Portezuelo. “Esto habla de un compromiso para entender la perspectiva de género también de forma transversal; si bien somos un mismo Gobierno, hay decisiones políticas y hay un trabajo en equipo, ya que desde la Secretaría no lo hubiese podido lograr sola, porque entiendo que el trabajo es colectivo”, valoró Mazzina y resaltó que en la CIPE no figura la opción de género, sino que aparece la inscripción “NB”, que significa No Binario.

“Por suerte tenemos un Ministerio que nos está acompañando mucho y nos ayuda con la parte administrativa”, resaltó Alex, “porque no tenemos conocimiento de la parte legal. Nos ayuda y eso es buenísimo porque no pasa seguido”.

Feliz con su nuevo documento, Alex agregó: “ahora tenemos un documento que tiene mi nombre, mi género y mi foto actual. Me pone muy feliz porque puedo decir: soy yo”.

“Tenemos acceso a un documento que respeta nuestra identidad autopercibida y no nos deja en una ilegalidad donde somos y no somos”, sostuvo Alek con alegría y entusiasmo: “ahora tengo un documento que dice quien soy”.

“Siento mucha felicidad por la conquista personal, pero también por la felicidad prometida, porque el Estado en San Luis cumplió con su tarea de garantizar nuestros derechos”, dijo Alek.

“Vivimos en una sociedad patriarcal en donde la normativa es sexo masculino o femenino”, recalcó Mazzina. “Estos son los ejemplos donde nos damos cuenta que hay una porción de esa sociedad que no se siente identificada con lo masculino ni con lo femenino, por eso hablamos de Identidad de Género”, concluyó la funcionaria.

