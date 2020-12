La colecta de tapitas en Villa Mercedes no se detuvo en la pandemia

La pandemia modificó los planes de los integrantes de la Fundación Garrahan, ya que el gran cierre que organizan a fin de año tuvo que ser reducido. Pero lo único que no pudo frenar la cuarentena fue el espíritu solidario de los vecinos y las vecinas que colaboraron a lo largo del 2020. Este viernes y contra todo pronóstico, un camión con tapitas salió desde La Pedrera hacia Buenos Aires para continuar con la colecta nacional.

A pesar de la lluvia, el granizo y el viento, una decena de voluntarias y voluntarios se llegó al predio villamercedino para separar los bolsones que contenían material reciclado. Allí estaba Ivette Campot, la referente puntana de la fundación nacional, junto a los "Tapiteros VM".

"Estamos muy contentos de poder encontrarnos a pesar de que no pudimos hacer nuestra juntada anual. La pandemia nos cambió la vida a todos y tuvimos que tomar las medidas acordes. Por suerte, esta apertura que ha dado el Gobierno nos permitió poder venir hasta acá para llenar uno de los camiones de la empresa Conte que siempre nos acompaña", expresó.

Aunque en esta oportunidad no pudieron separar las tapitas por colores o pesar lo que lograron reunir en estos últimos meses, la referente puntana destacó que la ayuda de la comunidad "nunca paró" y señaló que durante el 2020 pudieron enviar unas diez toneladas de forma parcial.

"La gente incorporó el reciclado en su vida diaria y eso nos pone muy felices, además es muy solidaria. Hemos podido recolectar bastante a pesar de los tiempos que corren. En Santa Rosa de Conlara, donde está mi hogar, vinieron muchas personas. Siempre aprovechaban para salir cuando les tocaba y me dejaban una bolsita o dos con lo que habían guardado", contó.

A los "Tapiteros VM" les sucedió algo parecido y aunque la cantidad de donaciones que recibieron esta vez no fue tanta como en otras oportunidades, los residentes se acercaban igual a los puntos de acopio. Debido a la pandemia, el grupo tuvo que aplicar protocolos para sanitizar los plásticos y las latas.

"Fue todo un desafío para nosotros porque juntamos envases de aluminio. Usualmente las aplastamos y las colocamos dentro de una bolsa. Y ahora debíamos de-sinfectarlas porque usábamos un difusor con lavandina o alcohol. Tuvimos que tener más recaudos de los que solíamos aplicar", destacó Albertina Rodríguez, integrante de la ONG.

Campot remarcó que para poder hacer el traslado de los materiales que recolectó en su casa hasta La Pedrera contaron con la ayuda de Vialidad Provincial y de los integrantes del Plan de Inclusión. También se sumó un equipo del predio local.

Si bien el año cerró, la referente de la fundación aseguró que la iniciativa no finaliza. "Seguimos trabajando todos los días. No debemos olvidar que esto lo hacemos no solo para ayudar a los chicos, sino también para cuidar el medioambiente", dijo.

Y recordó cuál es el propósito de la campaña. "Lo que llevamos adelante con el Programa de Reciclado es una columna vertebral que transforma este material en dinero para seguir ayudando al hospital, mantener la Casa Garrahan y colaborar con otras provincias. Por ejemplo, en esta pandemia los chicos del programa en lugar de hacer baldes o palanganas, hicieron máscaras faciales", resaltó.