Un Papá Noel de 8 años regala alegrías y ayuda a su padre

Un pequeño Papá Noel sorprendió a los paseantes del centro puntano, este lunes por la tarde. Iba montado en un trineo que, en vez de tener moños y papel de regalo, estaba adornado por cartones para reciclar y tirado, en lugar de los renos, por una desvencijada, pero fiel, moto 110. El padre del pequeño personaje navideño es Jorge “Gato” Díaz, un reconocido laburante que recorre día a día el centro puntano recolectando los cartones que desechan los comercios, para trasladarlos a un centro de reciclado. Su hijo, Duilio, de 8 años, quiso acompañarlo en estas Fiestas para ayudarlo. No solo eso. “Mi hijo quería disfrazarse de Papá Noel y acompañarme. Con mi esposa, que es repostera, se nos ocurrió que él podía ir regalando panes dulces para que todos puedan disfrutarlo con su familia”, dijo Jorge.

El inesperado evento sorprendió a los concurrentes que raudamente echaban mano a sus teléfonos para fotografiar el acontecimiento. Otros, se acercaban a preguntar, a llevarse un pan dulce e incluso a colaborar dándole un billete al pequeño Papá Noel. “Por ahí la gente puede pensar: ¿Por qué regalan si son humildes? Es una forma de agradecimiento y de devolver lo que la gente también hace por nuestra familia. Es un pequeño sacrificio, pero es una alegría enorme”, comentó el papá.

Es una alegría ayudar a mi padre y poder regalar a los chicos los panes dulces que hace mi mamá". Duilio Díaz, niño Papá Noel.

Por su parte, Duilio continuaba, con una sonrisa, repartiendo dulces. “Estoy muy contento, ayudo a mi padre y me divierto mucho en mis vacaciones”, contó el pequeño que tuvo la linda iniciativa de repartir alegrías. “Mi mamá hace los panes dulces y yo los reparto. Los chicos me dicen gracias y eso me pone muy contento”, dijo el niño de 8 años.

La idea del pequeño no es nueva. En los festejos de fin de año de 2019, Duilio también se disfrazó de Papá Noel, pero en aquella oportunidad no tenía obsequios para repartir y lo hizo un solo día. A diferencia de entonces, este año Papá Noel estará varios días. “Arrancamos hoy (por ayer) y hasta el jueves vamos a estar repartiendo los regalos”, dijo el padre de Duilio.

Jorge tomó la oportunidad y la idea de su único hijo varón —Duilio tiene tres hermanas— para “devolver un poco la generosidad de la gente”, según expresó.

“Nuestra familia es católica y siempre hemos recibido mucho amor. Los comerciantes, los empleados siempre me guardan el cartón y poder devolverles un poquito es muy gratificante”, agregó.

El mensaje de amor y de incondicionalidad hacia el prójimo, que brinda Duilio en cada obsequio que hace, es el mismo que él ha recibido en su familia. “Estos tiempos son un poco difíciles. No hay muchos gestos como el de este niño que, con total inocencia y alegría, nos ha dado un poco de esperanza para los tiempos que vienen”, comentó Sonia Leal, una vecina que realizaba compras y, al recibir un pan dulce de obsequio por parte del pequeño Papá Noel, se emocionó hasta las lágrimas.