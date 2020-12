DirecTV GO se lanzó como plataforma de streaming

DirecTV GO podrá verse a través de la app para diversos dispositivos Android y Apple. Foto: Internet.

El gigante del cable DirecTV ingresará a competir en el sector de las plataformas de streaming el próximo 17 de diciembre con DirecTV GO, que comenzará a comercializarse de manera independiente y diferenciada del servicio de televisión satelital.

Hasta ahora el servicio se entregaba sin cargo como un adicional a quienes tenían contratado el servicio de cable satelital.

Si bien ya no será necesario tener instalada la antena en el hogar y bastará con una conexión a internet, DirecTV GO difiere de otras plataformas de streaming en que allí podrán encontrarse no solo los contenidos de series, películas y documentales para ver a demanda, sino también los programas en vivo, con canales lineales y programación deportiva.

Por esa razón también el precio está más acorde a los de un cableoperador que al de Netflix, Disney+ o Amazon Prime Video: la promoción de lanzamiento será de 1.290 pesos por seis meses con HBO incluido sin cargo.

DirecTV GO podrá verse a través de la app para diversos dispositivos Android y Apple: celulares, tabletas, computadoras, Smart TVs y dispositivos de streaming.

Télam-MM