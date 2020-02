Las primeras imágenes de “Strangers Things 4” traen una sorpresa

Uno de los gags más recurrentes en “Strangers Things” es homenajear con títulos de películas o canciones los capítulos de la serie. El primer video difundo por las redes sociales de Netflix es “Desde Rusia con amor…”, el clásico del espía (no tan) secreto James Bond, el 007 con licencia para matar. De esta manera, las primeras escenas muestra al “americano” prisionero, arrestado en la península de Kamchatka, “donde se enfrentará a distintos peligros”, según señala un comunicado de Netflix.

Este prisionero no es otro que (¡spoiler alert!) Hopper, uno de los que construyen las vías de un tren mientras cae la nieve y unos soldados fuertemente armados, los vigilan con agresivos perros, algo diferente respecto a las tres primeras temporadas de la serie.

Según Netflix, esta cuarta temporada, que aún no tiene fecha de emisión y que cuenta de nuevo con los hermanos Duffer como creadores, será “la más sorprendente y aterradora hasta el momento”, mientras que en Estados Unidos “un nuevo peligro emerge, algo enterrado desde hace mucho tiempo, algo que conectará todo…”.

La tercera temporada de la ficción que mezcla la nostalgia ochentera con las aventuras entre cómicas y terroríficas batió el récord de audiencia de un estreno en esta plataforma digital al ser vista por 40,7 millones de cuentas en los primeros días.

Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Kerrry, Winona Ryder y David Harbour han protagonizado las tres primeras temporadas.

El teaser con spoilers: