Abusó de las hijas gemelas de su exmujer y continúa en libertad

La madre de las víctimas, que actualmente tienen 14 años, pide celeridad en la causa.

Hace seis meses que Cintia, de 35 años y vecina del barrio La República, denunció a su exmarido Adrián Fernando Juárez, de 33, por haber abusado de sus hijas gemelas, quienes actualmente tienen 14. La mujer reclama que desde que hizo la denuncia el hombre, quien está imputado por el delito de “Abuso sexual simple agravado por la situación de convivencia preexistente”, nunca ha sido citado a declarar.

Cintia contó que en agosto del año pasado se enteró de los vejámenes que sus hijas padecían en manos de Juárez, quien no es su padre biológico. “Yo me separé de él en mayo. Una noche de agosto me quedé hasta tarde tomando mates y charlando con una de mis hijas y ahí ella me dijo ‘mamá ¿te acordás cuando vivíamos con el Fernando?’ y yo le dije que sí. Y ahí me dijo ‘él una vez se cruzó a mi cama y yo sentía que me abrazaba fuerte pero en un momento me dormí’, dijo que cuando se despertaba sentía algunos dolores”, relató. La mujer tiene cuatro hijos: las gemelas y dos niños, uno de 11 años y el otro de 7, ambos fruto de su matrimonio con el denunciado.

La mujer lamenta no haberse percatado de que sus hijas eran abusadas. Señaló que siempre sufrió violencia de género y familiar por parte de Juárez. “Varias veces lo denuncié porque era violento con todos nosotros. En 2012 cuando estaba embarazada de mi hijo más chico, me quiso abrir la panza con un cuchillo porque decía que el niño no era de él. Una vez me dio una golpiza, y por los golpes perdí la audición de un oído y después, por forzar el otro oído, terminé perdiendo su audición también”, recordó.

Les daba somníferos

La mujer cree que el acusado utilizaba somníferos para que ella y el resto de la familia se durmiera por completo y él poder perpetrar los abusos hacia las adolescentes. Aseguró que el hombre solía pedirle a su madre pastillas para dormir, que sospecha que se las suministraba en la comida sin que ellos se dieran cuenta.

Cuando Cintia escuchó el relato de su hija sobre los abusos, de inmediato indagó a la otra para saber si también había sido víctima. “Me contó que ella siempre se despertaba con el corpiño desprendido. Dijo que una vez se despertó porque no sabía qué estaba pasando y vio que él la estaba manoseando”, contó. Dijo que, por lo que pudieron recordar y contarle las chicas, los abusos ocurrían desde que ellas tenían 11 años.

Sin contención psicológica

Las adolescentes, según señaló su mamá, ya fueron sometidas a Cámara Gesell y no han recibido contención psicológica mientras que el imputado aún no ha sido llamado a declarar. “Mis hijas me dicen que yo no me sienta culpable de todo esto, porque que yo siempre las escuché y peleé por ellas. Él anda libre como si nada y las chicas más de una vez se lo cruzaron el año pasado cuando salían de la escuela. Ahora me enteré que se viene a vivir con su nueva pareja a la entrada del barrio, justo por donde yo tengo acceso para entrar hasta mi casa”, dijo temerosa la mujer.

Cintia, quien hace cortes de pelo, peluches, accesorios, y venta de verduras que cosecha en su propia huerta para mantener a sus hijos, dijo que fue en enero de 2018 cuando comenzó a notar cambios en la personalidad del hombre.

“Ese mes yo viajé a Jujuy por dos semanas a ver a mi papá que estaba enfermo y los chicos quedaron al cuidado de él porque yo no desconfiaba, ya que hacía doce años que estábamos juntos, desde que las gemelas tenían 2 años”, relató.

Dijo que al regresar de ese viaje, Juárez “tenía una actitud diferente, como que las tenía amenazadas a las chicas para que no dijeran nada”. “En Jujuy yo me había comprado unos audífonos en una feria porque no podía comprarme los originales que me recetó el médico y cuando los empecé a usar es como que volví a la normalidad, porque antes no escuchaba nada”, señaló.

Dijo que el día de la separación existía una orden de restricción de él hacia ellos pero que Juárez le decía que no se iba a ir de la casa. “Finalmente se fue porque yo llamé a la Policía, porque se puso violento y yo me encerré con los chicos con llave. Pateó tantas veces la puerta desde afuera que nos quedamos encerrados mientras todos los vecinos miraban, hasta que llegó la Policía y se retiró. Después, algunas veces rompió la orden de restricción y fue hasta la casa. Hasta hace poco tenía prohibido acercarse a los chicos, pero después le levantaron esa medida y yo tengo desconfianza que los vea, porque después de lo que le hizo a las chicas tengo miedo que les haga algo a ellos, más allá de que sean varones”, dijo angustiada y con una cuota de esperanza para que se haga justicia por las aberraciones que les hizo a sus hijas.

Línea 144 - Atención a víctimas de violencia de género

Gratuita, anónima, nacional y disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.