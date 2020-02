"Chiche" desempolvó sus fotos y causó un revuelo en las redes

El paso del último tren de pasajeros por la ciudad; las principales calles, pero desnudas de asfalto y luminarias; la diversión en las principales discotecas de la década del '90. Las postales de Abelardo Herrera, más conocido como "Chiche", son testimonios únicos del paso ineludible del tiempo, de las costumbres y salidas de toda una generación, y de la enorme transformación que sufrió Villa Mercedes en los últimos treinta años. Hace poco, el conocido fotógrafo desempolvó sus retratos más antiguos para darles una nueva vida y generó un furor en las redes sociales.

Herrera tiene acumulados registros desde 1988, cuando llegó a suelo villamercedino para trabajar como reportero gráfico. En su trayectoria pasó por las redacciones de los periódicos Impulso, La Voz del Sud y El Diario de la República, con el que aún colabora de forma permanente. Desde 1989 también ofició como la cámara oficial del Municipio.

Cambio de época. Las postales de las noches en los boliches de los '90 fueron las que tuvieron más repercusión.

En todo ese tiempo "he sido testigo de lo que ha cambiado la ciudad, que ha sido impresionante, en cuanto a infraestructura, a la movida social, cultural, deportiva, de la Iglesia, y de un montón de cosas que han pasado y que he seguido a través del lente", contó el hombre de 60 años, al que siempre se lo ve con una postura erguida y un rostro serio.

Desde hace aproximadamente un año, tomó la decisión de comenzar a digitalizar todos los negativos que tiene guardados desde 1988 hasta 2005, período en el que se manejó con máquinas analógicas. Por día pasa por el escáner rotativo hasta 50 rollos que contienen 36 instantáneas cada uno, y los guarda en la memoria, cada vez más saturada, de su computadora.

Sin embargo, cada vez que sacaba algún recuerdo de su "baúl" fotográfico, quedaba sorprendido por las notables diferencias de época que advertía. "Entonces a medida que iba viendo todo ese material, se me ocurrió subirlo de a poco", explicó.

De pronto, su perfil personal de Facebook (en el que tiene más de 5.000 amigos), comenzó a llenarse de viejas postales con otra paleta de colores, algunas con tonalidades más cercanas al sepia, siempre acompañadas con alguna referencia histórica sobre la fecha y el lugar en el que hizo el clic.

Las repercusiones fueron inmediatas. A cada nueva publicación la siguen cientos de "Me gusta" y una catarata de comentarios y compartidas. Aunque las respuestas no solo fueron virtuales. "La gente me escribe, me para en la calle, me pide fotos de sus recuerdos, de algún acto, de tal entrega de viviendas, cosas así que empiezan a surgir. Creo que nunca había vivido algo así en mi carrera", admitió, aún con sorpresa.

Una generación sin internet

A muchos usuarios les ocasionó una gran tristeza ver la imagen de una pizarra con la leyenda "A partir del 11 del marzo de 1993, trenes de pasajeros cancelados". Otros paisajes, como los del antiguo parque Justo Daract (hoy Costanera Río Vº), la plaza del barrio Lafinur, el hipódromo o las calles cubiertas de blanco en la histórica nevada del 2000, llevaron inmediatamente a la nostalgia.

Pero el gran furor lo generaron las fotos que "Chiche" tomaba para una revista en los tres principales boliches que funcionaban en los '90: "Quincy Disco", "La Isla" y el mítico "L'escargot".

Peinados con volumen y con flequillos, muchos rulos, camisas holgadas y jeans de tiro alto y sin "chupines", son algunas de las constantes en los atuendos de los jóvenes que bailan, beben y sonríen frente a la cámara, sin saber qué sería de sus destinos treinta años después. Reconocerse a sí mismos o encontrar a los amigos y conocidos en cada postal se volvió como un juego para quienes hoy son adultos, profesionales, padres de familias y hasta abuelos, y que, en la mayoría de los casos, cargan con más kilos y menos cabellera.

Para Herrera el motivo por el que esas imágenes despertaron tantas reacciones, es que en ellas está estampada una generación que no gozaba de las mieles de internet. "Esa es la conclusión que yo saco. Porque ahora los chicos se sacan selfies desde que están en el baño preparándose para salir, pero antes no tenían acceso a las fotos, y verse tantos años después moviliza mucho", analizó.

Del otro lado del lente

Es el síndrome del fotógrafo. "Chiche" asegura tener más de 10.000 rostros tomados con su lente, desde las principales personalidades políticas, las figuras del espectáculo y del deporte, hasta simples vecinos que transitaban por algún barrio o en alguna actividad que tenía que cubrir. Pero tiene muy pocas capturas en las que esté impresa su propia cara. "Solo tengo algunas que me han sacado algunos colegas", admitió.

Aun así, considera que al mirar los retratos que ha tomado, puede recordar y reconstruir los sucesos de su propia vida. "Me la he pasado prácticamente trabajando y siempre en prensa, una profesión en la que no hay tantos fotógrafos. He vivido tantas cosas y he presenciado muchísimas más", reflexionó.

Herrera nació en la capital puntana, pero desde chico tuvo que emigrar con su familia hacia Río Cuarto, en busca de las oportunidades que todavía no brindaba San Luis. "Cuando la provincia mejoró, volvimos", dijo. Él se quedó para siempre en Villa Mercedes, al igual que sus fotos.