El Manchester City le dio vuelta el partido al Real Madrid en su casa

El Manchester City, sin Sergio Agüero entre sus titulares, venció 2 a 1 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu en el partido de ida correspondiente a los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa.

El equipo que dirige el francés Zinedine Zidane se puso en ventaja a los 59 minutos por un gol de Isco, pero los ingleses reaccionaron primero con un tanto del brasileño Gabriel Jesús (77) y luego el belga Kevin De Bruyne (82) selló el resultado convirtiendo de penal.

Además de la dura derrota, el Real Madrid no podrá contra en la revancha, que se jugará el 17 de marzo en Mánchester, con una de sus figuras, el zaguero Sergio Ramos, quien fue expulsado cuando terminaba el encuentro.

En tanto, en otro de los partidos correspondientes a los octavos de final, el Lyon francés venció como local 1 a 0 a la Juventus con gol de Lucas Tousart.

NA

Conseguimos un merecido y muy buen resultado. Todavía falta pero seguiremos dando lo mejor. Vamos City!//We secured a great result, and deservedly so. There's still road ahead, but we'll keep giving it all. C'mon, City! 🤟🏽 pic.twitter.com/TY3XhS2dnO