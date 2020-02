Villa de Merlo: vecinos rechazan la aplicación del estacionamiento medido

La intención de la Municipalidad de Merlo de implementar el sistema de estacionamiento medido y la aplicación de una fuerte suba en los impuestos han generado un profundo malestar en los ciudadanos de la localidad en plena temporada turística. Ahora dicen que presentarán una nota con firmas al Concejo Deliberante, cuando comience el período de sesiones ordinarias, para solicitar la banca del vecino y exigirle a los ediles que revean ambas medidas.

El martes vecinos autoconvocados a través las redes sociales, realizaron un bocinazo en contra de estas dos acciones en la que más de una docena de autos recorrieron la Avenida del Sol hasta llegar a la plaza Sobremonte para mostrar su fastidio con el Municipio. Según los organizadores, solo la incipiente llegada de la lluvia impidió que la convocatoria fuera mayor, pero igual hicieron sentir su disgusto ante el asombro de los veraneantes que visitaban el Valle del Conlara.

Una vecina que participó en la protesta, Lorenza Gareca, precisó que "la mayoría de la población está en desacuerdo con que una empresa privada administre el estacionamiento medido y se lleve el dinero. No existe ningún inconveniente con que sea la Municipalidad la que se haga cargo, pero que se aplique solo en temporada y en los fines de semana largos, para que los turistas sean los que paguen este sistema".

La mujer recordó que el actual intendente, Juan Álvarez Pinto, cuando era concejal del bloque Avanzar y Cambiemos, modificó y amplió la cantidad de cuadras del proyecto original que había enviado el Ejecutivo a principios de 2018. "Esos cambios obligaron al Municipio a terciarizarlo. Álvarez Pinto formó parte de la elección a través de la licitación de la empresa que ganó el año pasado y que se hará cargo próximamente del estacionamiento medido. Pero al estar en campaña política, cuando iba a implementarse el sistema de cobro, se opuso y quedó suspendido. Ahora que es el intendente, lo quiere aplicar. Es muy contradictorio", describió.

La protesta también fue por el aumento indiscriminado de las tasas y servicios municipales, que van desde el 80 al 270 por ciento de incremento. "Cuando estaba en campaña dijo que no iba a subir las tasas en el 2020 y no lo prometió. No estamos dispuestos a pagar semejante locura. Hay vecinos que les vino una tarifa con una suba de más del 200 por ciento y no tienen asfalto. No sabemos el criterio que usaron para los aumentos", detalló.

Otro ciudadano que participó en la protesta, Flavio D'Angelo, detalló: "Estamos de acuerdo que se implemente el estacionamiento para un ordenamiento vehicular, pero no coincidimos en que lo administre una empresa privada. La que debe ganar dinero es la Municipalidad, para invertirlo en Merlo. Además, debe aplicarse en temporada para que paguen los turistas".

En sintonía con Gareca, también está desacuerdo con el aumento de las tasas y servicios municipales. "Estamos en una situación de crisis y los que estamos al frente de cualquier emprendimiento o comercio nos vemos agobiados por los distintos impuestos nacionales, provinciales y ahora municipales. Vivimos en un país del caos, donde reina el 'sálvese quien pueda'", manifestó.