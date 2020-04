De tango y otras yerbas: Katana, un dúo en crecimiento

Las miradas se cruzaron por primera vez en San Luis y el flechazo musical fue inmediato. Fernanda Rivero y Matías Ponce de León conectaron y comenzaron a charlar sobre futuros proyectos musicales. La segunda vez fue en Río Cuarto, donde el vínculo como colegas se reforzó y decidieron darles cuerpo a las ideas que plasmaron en la virtualidad. Luego, nació Katana, el dúo de música experimental que rompe con los géneros crudos y apuesta a la mixtura de sonidos.

Fernanda, reconocida en el ambiente por su voz tanguera y sus dones para tocar el bajo, le propuso a Matías —cordobés que eligió San Luis para vivir y volcar sus destrezas en la batería— que se presentaran juntos en la edición del Festival Internacional de Tango que se realizó en 2018 en Justo Daract. La propuesta era diferente a lo que se veía en los escenarios por entonces: el dúo se animó a mezclar una pieza clásica de Mariano Mores con sonidos y una letra compuesta e interpretada por la voz arrabalera de Rivero.

“Le pasé una idea a Matías y juntos armamos la canción que luego mostramos como 'Tarde gris', una fusión que mezcla el sonido clásico de Mores con una producción propia con toques de electrónica. Ese fue el puntapié inicial para presentarnos en el festival y darle forma a Katana. Con el paso del tiempo, abrimos el abanico a todo lo que salga de nuestra creatividad, sin encerrarnos en ningún estilo”, expresó Fernanda.

Ya consolidada, la dupla pensó en seguir con las composiciones y presentar las canciones que surgieron de los ensayos y las reuniones de creatividad. El aislamiento los encontró con “Yo” y “Diamante”, dos temas que aprovecharon para subir a las redes bajo el nombre de “Katanahousesessions”. Los dos videos pueden encontrarse en las redes sociales de la banda y en su canal de YouTube.

“Lo que hicimos no difiere mucho de nuestra forma de trabajar porque siempre producimos de forma casera, desde la comodidad de nuestros hogares. Quizás los dos videos fueron aún más caseros por el tiempo que nos tomamos en crearlos, ya que sentimos que tenemos mucho más de lo que podríamos tener al no estar aislados. Tuvimos una buena devolución de la gente. Muchos oyentes nos seguían de otros proyectos y se sorprendieron con lo que mostramos”, contó Rivero, quien forma parte de Nosotras Tan-Bién y los reformulados La Truca, la banda de sus hermanos.

Tanto en “Diamante” como en “Yo”, los artistas eligieron mixturar los géneros musicales y experimentar con los sonidos que se presentaban mientras componían. “Quienes tocamos música joven y popular jugamos con las fusiones. En esa mezcla es difícil definir si corresponde a un género o a otro. En nuestro caso, mezclamos lo que a cada uno le resonaba en la cabeza para darle origen a algo nuevo que no tiene un estilo marcado. De repente nos vinculamos con el tango y después nos vamos a una balada o una canción de hip hop sin escalas”, expresó la cantante.

Katana aún no tiene muy bien definido qué hará después de la cuarentena, pero no deja de imaginar cosas nuevas. La incertidumbre llegó de pronto como lo hizo el aislamiento y ahogó los planes inmediatos, pero no las ideas. “Todo lo que vivimos en este momento nos replantea lo que sentimos en el interior, no solo como artistas, sino como personas. Hay cosas que se ponen en jaque a partir de estos temblores que nos da el planeta y nos movilizan por dentro. Ojalá se dé la posibilidad de estructurar las canciones en un disco y concretar algunos videos proyectados, pero no mucho más. Estamos a la espera de lo que vendrá”, cerró Rivero.