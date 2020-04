Dueños de locales donan el 50% de los alquileres a comerciantes

Aseguraron que la medida durará hasta que puedan abrir las puertas de sus negocios al público. Fue una propuesta del Colegio de Martilleros Públicos de San Luis.

Una iniciativa del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de San Luis arrojó una luz de esperanza a la situación de los comerciantes, quienes por la pandemia de la COVID-19 tuvieron que cerrar las puertas de sus negocios al público. Se les propuso a los propietarios de los locales condonar el 50 por ciento del alquiler de los inmuebles, algo con lo que la mayoría estuvo de acuerdo, según manifestó el presidente de la entidad, Fernando Olcese. El aislamiento social, preventivo y obligatorio conllevó una baja estrepitosa de las ventas y, para muchos, la imposibilidad de poder pagar los alquileres. Aseguraron que mantendrán la medida hasta que los comercios puedan reabrir.

Olcese contó que lograron acordar con los propietarios dispensar el 50 por ciento del alquiler de los locales a quienes por el decreto de necesidad y urgencia no tienen permitido abrir sus negocios, por ejemplo, las tiendas de ropa o las zapaterías. "Lógicamente, al no poder trabajar, no están generaron ingresos. Es en ese sentido que propusimos no cobrar el total del alquiler", dijo.

Este porcentaje, aseguró Olcese, no será trasladado a octubre ‑cuando concluya la vigencia del DNU‑, "sino que será condonado. No queremos que se fundan o que no puedan hacerle frente al alquiler, esto es algo nuevo y todos estamos tratando de colaborar en lo que se pueda; cada uno pone su granito de arena para llevar adelante las cosas".

Remarcó que este acuerdo no está estipulado en el decreto, sino que es un planteamiento que hace el Colegio a cada uno de los miembros y se lo propone a los propietarios. "Tampoco podemos aceptar al pícaro que se quiera sumar al decreto, que puede enfrentar el alquiler pero no quiere hacerlo. Todos tenemos que colaborar y tratar de salir lo menos lesionados posible. No vamos a permitir la picardía, no nos olvidemos que mucha gente con el ingreso del alquiler tiene sus remedios o su otro alquiler pago", subrayó.

"Los propietarios son conscientes de la situación, si no podemos entender lo que está sucediendo con la pandemia seríamos muy irracionales y egoístas, no tuvimos objeciones en ese sentido", señaló.

Además, manifestó que las ventas sufren una caída importante desde hace dos años y este no va a ser la excepción. "Venimos en muy mal proceso, no hay ventas; pero esto no es solo en San Luis, sino también a nivel nacional", expresó.

Aclaró que van a continuar con las transacciones y negociaciones de esa naturaleza, pero que será a otro costo. "Tenemos que dar un giro en la rueda y ver cómo vamos a implementar una nueva forma de comercializar y de pagar, no solamente en el mercado inmobiliario, sino en todo. Debemos tener un poco de paciencia y usar un poco el ingenio para salir adelante", agregó.

Alquileres habitacionales

Olcese comentó que, con el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (Cofeci), realizó una encuesta a nivel nacional que arrojó un cumplimiento normal del pago de los alquileres de vivienda de entre el 80 y el 90 por ciento. "En San Luis, particularmente, hicimos la misma encuesta y el 80 por ciento de las personas pagó el alquiler de su casa, el otro 20 por ciento expresó que no pudo cumplir con el pago debido al sistema de cobro o a que no tenemos las oficinas abiertas. Prácticamente no hubo morosidad en el tema de alquileres de vivienda familiar", comentó.

Asimismo, añadió que informaron personalmente a cada inquilino que no correrá ningún tipo de punitorio respecto a los atrasos en los alquileres. "No nos interesa castigarlos, lo que sí queremos es que siga girando la rueda", aclaró.

Agregó que la semana pasada le pidieron formalmente al Gobierno que les permita abrir las oficinas en horario reducido y respetando los protocolos vigentes, nacionales, provinciales y municipales. Aún no recibieron una respuesta.