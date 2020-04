La comunidad sorda reclama barbijos transparentes para la atención al público

Activistas y organizaciones que luchan por los derechos de las personas sordas e hipoacúsicas reclaman que los trabajadores en servicios esenciales -como cajeros de supermercado, agentes de policía o personal de salud- utilicen barbijos transparentes o máscaras faciales para poder leer sus labios o gestos y que el uso obligatorio de tapabocas "no sea una barrera más".

Este pedido es el eje del un video que se volvió viral y de un petitorio en Change.org, así como de cientos de posteos en las redes sociales en los que además solicitan "más empatía" y la "capacitación en lengua de señas" para todas las personas que trabajan en atención al público.

"Para la comunidad sorda como para todos aquellos que tenemos algún tipo de dificultad auditiva, el barbijo significa una doble barrera: distorsiona el sonido dificultando aún a quienes tienen buena audición comprender lo que se está diciendo, e impide leer los labios, que en algunos casos es una ayuda fundamental", dijo Rosario García, presidenta de la Fundación San Francisco de Asís, dedicada a promover las posibilidades de desarrollo de la persona sorda o con hipoacusia.

"Estamos conscientes de la necesidad de usarlo, pero para quienes tenemos problemas auditivos el barbijo conlleva una dificultad adicional a la de estar aislados, que es la de no comprender lo que se nos dice en caso de necesitar ir a la farmacia, comprar comida o ir al médico", agregó.

Para García, una posible solución a este problema la constituyen las máscaras faciales o los barbijos transparentes "que permiten ver la boca" y que deberían usar "la policía, los cajeros de supermercados, personal de salud y todos aquellos considerados servicios esenciales".

En tanto, la Asociación Fordes Comunitaria de Alejandro Korn, lanzó una petición a través de la plataforma de Change.org para la "conformación de una comisión multidisciplinar para evitar barreras a discapacidad en cuarentena".

El pedido, dirigido al Gobierno nacional, al porteño y a la Agencia Nacional de Discapacidad, advierte, entre otras cosas, que "el uso de barbijo o tapa boca produce también barreras comunicacionales y sociales en la discapacidad mental-intelectual, imposibilitando lecturas gestuales, generando incertidumbres y hasta temores".

"Algunas personas están cuestionando los barbijos transparentes diciendo 'por qué no usan lenguaje de señas', pero no todos los sordos están 'señados´ y muchos no son totalmente sordos", dijo la presidenta de Fordes, la psicopedagoga Lorena Passini.

(Télam)