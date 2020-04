El adolescente que murió en una comisaría no tenía lesiones

Además de la causa de muerte —fue una asfixia por ahorcamiento—, la médica forense Alba Pereira consignó que el adolescente que fue encontrado muerto el viernes a la noche en una comisaría de Villa Mercedes no presentaba ninguna lesión, informó la jueza Penal 3 de esa ciudad, Mirta Ucelay. “Se instruye todo un sumario, es una investigación bien amplia. No se descarta nada, pero aparentemente podría tratarse de un suicidio”, dijo la magistrada sobre la hipótesis principal.

El chico de 16 años había sido aprehendido por la Policía en Tucumán, entre Nelson y Olloqui, frente al barrio 960 Viviendas. En una nota realizada por el periodista Daniel Rodríguez, Leonardo, un muchacho que estaba con el joven cuanto fue detenido, contó que escuchó cuando él le manifestó a los efectivos que si lo llevaban a la comisaría, se iba a ahorcar. Y el jefe de la Unidad Regional II, comisario general Oscar Contrera, refirió que una cuñada de la mamá del menor les confió que hace poco más de un mes, había tenido un intento de suicidio. En esa oportunidad, los familiares “debieron reanimarlo; felizmente lo sacaron adelante, y estuvo cinco días en terapia intensiva”, informó el jefe policial.

Eso no quita que se trate de “una situación atípica en una comisaría —reconoció— y que se debe llevar la mayor transparencia en la investigación”. En tal sentido, dijo que harían las comunicaciones correspondientes a Asuntos Internos y estimó que, “en caso de que algún policía tenga algún tipo de responsabilidad o haya omitido alguna circunstancia en cuanto a la seguridad del menor, se tomará alguna medida administrativa”.

Leonardo conocía al adolescente. Recordó que solía pedirle dinero, pero aclaró que ni él, ni su familia, ni los vecinos tuvieron problemas con el chico. “Nunca nos faltó el respeto”, aseguró.

Contó que cerca de las 19:30 volvió de hacer unas compras. Dejó las cosas en su casa y, al escuchar la sirena que indica que no hay que salir a la calle, fue a guardar su vehículo. “Cuando bajé, vi al chico sentado al frente. En la parte del monoblock me dijo ‘¿tenés 60 pesos, vecino?’ Le dije que no, que fuéramos hasta el auto, que en la puerta tenía 20 pesos. En eso que le estoy dando la plata, aparecieron tres motos de la Policía”, narró.

Al ver a los uniformados, el adolescente corrió y “sacó dos cuchillos y los tiró”, dijo. Los efectivos pusieron al joven contra la pared, y también a Leonardo. “Me tuvieron una hora, hasta que vino el jefe, que dijo que había que llevarlo al chico a la comisaría, por los cuchillos. Y se lo llevaron. Después me enteré lo que pasó”, lamentó el testigo.

Según Contrera, los cuchillos que habría portado el menor y que secuestraron “son caseros, uno tiene una empuñadura con cinta negra”. Tanto el jefe policial como la jueza indicaron que no está acreditado que el chico haya cometido algún delito.

El comisario explicó que la Policía fue por un llamado al 911 que señalaba que había “una persona en actitud sospechosa”, posiblemente con intenciones de robo, “ya que tocaba los picaportes de los vehículos”. En la comunicación también se habría consignado que la persona dialogaba con el conductor de un auto.

Al llegar, los uniformados “advirtieron nerviosismo (en la persona sospechosa) y vieron que se le cayeron dos cuchillos”, dijo. “Fue demorado. Era menor. Se lo requisó. En presencia de testigos se secuestraron los cuchillos. La propia jefa de la Comisaría de Atención a la Niñez y Adolescencia (Canaf), Melina Bonfante, fue al lugar, porque estaba en un procedimiento cerca”, indicó.

Luego, según Contrera, se hizo el procedimiento de rigor. Antes de entrar en la celda, como marca el protocolo de seguridad que se usa con demorados y detenidos, le quitaron los elementos considerados peligrosos o con los que podría autolesionarse, como los cordones. Los niños o adolescentes “deben permanecer el menor tiempo posible en dependencias de orden público como la Canaf, porque es un lugar de contención, no de detención”, dijo.

Mientras se cumplimentaba el trámite para entregarle el menor a su madre, el jefe de servicio “se dirigió a la celda y lo vio. Se había colgado de una ventanillausando su propia remera”, refirió el comisario. Lo descolgaron, le hicieron maniobras de reanimación, pero no reaccionó.

La primera medida fue pedir la asistencia de la psicóloga Claudia Godoy que asistió a la propia madre del joven "por el estado de nervios que tenía", dijo.

Contrera informó que las médicas forenses Pereyra y Sandra Miatello “realizaron la inspección y el relevamiento médico forense preliminar” en la escena. “Se preservó el lugar, se hicieron todas las diligencias instructivas, inclusive el secuestro del libro de guardia. Son todos los elementos necesarios para dilucidar cualquier tipo de responsabilidad que recaiga sobre el personal policial”, manifestó.