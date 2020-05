Por las nubes: el tomate aumentó hasta un 40%

A la hora de hacer una ensalada el tomate es uno de los alimentos más buscados, pero los puntanos deberán optar por otro ya que su valor está por las nubes. El Diario de la República consultó en tres comercios y comprobó que el kilo subió hasta un 40 por ciento. Los trabajadores del rubro aseguran que se debe a la falta de producción en Mendoza, de donde provienen la mayor parte de los vegetales.

Claudio Barroso, dueño de la verdulería “Fruta Show", ubicada en avenida España y Caseros, expresó que otro de los motivos del aumento es que al no haber mercadería en la tierra del sol y del buen vino, ahora la deben buscar en Corrientes, que será la única provincia que abastecerá a todo el país. “Aparte de haber disminuido la compra, se nos encarece el flete, ya que la debemos traer de más lejos”, dijo el comerciante, quien precisó que el kilo de tomate, ya sea perita o redondo, pasará de costar 50 a 70 pesos.

La forma de comprar de los puntanos también se modificó a raíz de la crisis: ya no llevan por kilo y buscan más ofertas. Según el comerciante, desde que comenzó la pandemia las ventas cayeron un 40 por ciento. Además, destacó que se complica traer la verdura, porque en el camión puede ir una sola persona. “Hacemos el pedido por teléfono, no podemos recorrer ni buscar precios. Nos mandan lo que consiguen y no sabemos lo que traen. Es complicado”, señaló.

La misma situación se repite en la verdulería “Priscila”, ubicada en Salvador Segado esquina ruta 3. Agustín Peralta, su dueño, confirmó que la suba se debe a la escasez de producción de tomate en Mendoza, por lo que ahora lo recibirán desde el norte del país. “Todo se empieza a encarecer con el traslado. Otros alimentos que aumentaron fueron el pepino y el choclo. Tratamos de mantener los costos para que la gente pueda comprar”, manifestó.

Señaló que las ventas disminuyeron alrededor de un 15 por ciento y que el precio del kilo de tomate redondo pasó de 60 a 75 pesos, mientras que el perita estaba en 55 y hoy se vende a 70. Sobre cuáles son los alimentos más consumidos, precisó que son la cebolla, la papa, la zanahoria y el tomate. “Ya no llevan por kilo, sino más bien el dinero que tengan en el momento. Siempre buscan ofertas”, aseguró.

Peralta contó que para evitar cualquier tipo de contagios atienden con barbijos, después de pesar las verduras limpian el mostrador, la balanza y los pisos constantemente. No dejan entrar a más de dos por personas al local y ofrecen alcohol en gel.

“Ya nos avisaron que hoy llega el tomate con un 30 por ciento de aumento”, comentó preocupada Marta Lucero, dueña de “San Gerónimo”, y detalló que tuvieron que comprar menos cantidad porque los clientes no lo consumen. “Lo que más salen son los bolsones de verduras y fruta y siempre buscan ofertas”, destacó.

Manifestó que en muchos casos absorben precios para vender. “Tratamos de equilibrar la balanza para que ellos puedan comprar y nosotros ganar unos pesos”, dijo.