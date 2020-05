Conocé cómo son las habilitaciones para las actividades culturales en la provincia

El Programa Cultura evaluará los proyectos presentados para desarrollarse al aire libre.

El Comité de Crisis autorizó la realización de actividades culturales, en lo que ha denominado fase 1. Para eso, elaboró una serie de protocolos y dispuso que el Programa Cultura sea la autoridad de aplicación. Todas aquellas personas o municipios que quieran presentar proyectos para desarrollar durante la pandemia deberán enviarlos al correo programaculturasanluis@gmail.com.

Silvia Rapisarda, jefa del Programa Cultura, informó que a fin de colaborar y agilizar la etapa del visado de proyectos, el programa ha confeccionado un protocolo para actividades culturales al aire libre, las cuales tienen la modalidad de presencia en automóvil.

También señaló que ha puesto a disposición un formulario de declaración jurada para las actividades culturales a desarrollarse en el domicilio particular de cada profesor.

El Comité de Crisis será el encargado de aprobar o no el desarrollo de los proyectos propuestos. Corresponden a la fase 1 las actividades culturales al aire libre con la modalidad de autocine y similares.

Los protocolos tienen alcance para los espectadores, trabajadores y colaboradores del entorno cultural.

Consultá todos los protocolos: http://www.sanluis.gov.ar/coronavirus/protocolos/

Protocolo para actividades culturales al aire libre

Preproducción

El trabajo de preproducción se realizará de manera remota, en la modalidad teletrabajo. El organizador designado contactará a los contratados para explicar la dinámica de la actividad y sus particularidades haciendo énfasis en las medidas de sanidad y prevención.

Los contratados deberán firmar una declaración jurada indicando que no han presentado síntomas compatibles con COVID-19 en los últimos 14 días y que no pertenecen a grupos considerados de riesgo; también deberán firmar documentación administrativa (contrato y cesión de imagen). Se les solicitará traer bolígrafo para firmar esta documentación y en caso que sea viable firma digital o envío fotográfico, la documentación será completada de esa manera.

Recomendaciones generales

-Se informará al contratado que deberá traer el mínimo de elementos personales e instrumentos posibles. No se admitirá el ingreso de personas no registradas ni personal técnico extra. En el caso de necesitar vestuario, maquillaje y peluquería, deberá venir preparado/a desde su domicilio. Los insumos, agua para escenario y/o refrigerio son responsabilidad exclusiva de contratado.

-Tanto para el contratado como para el personal interviniente se recomienda no llevar mate; en caso que alguien decida hacerlo, el mismo no se podrá compartir, ya que su consumo debe ser personal e individual. De igual manera, no se podrá compartir vasos, cubiertos, platos o cualquier otro utensilio o elemento.

Se observarán en todo momento las reglas de higiene recomendadas:

-Lavado de manos frecuente, durante al menos 20 segundos, especialmente antes y después de tocar elementos o superficies y de ir al baño.

-Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes de muñeca u otros adornos. Recogerse el cabello.

-Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.

-Toser o estornudar en el pliegue del codo.

El Programa Cultura proveerá los elementos de protección e higiene necesarios tales como alcohol en gel, barbijos, vaporizador de alcohol, guantes de látex, alcohol isopropilico para desinfección de elementos electrónicos, papel film, toalla de papel y lavandina.

Se evitará que el personal afectado se traslade en transporte público.

Metodología de trabajo para el armado

Para poder desarrollar las tareas técnicas correspondientes a cada evento cultural, es indispensable contar con una jornada exclusiva de montaje para organizar y hacer un prearmado de la gran mayoría de los elementos y equipamiento a utilizarse. De esta forma se obtendrá una planta base, común a todos los personas intervinientes, reduciendo los tiempos de prearmado antes de cada evento. Es fundamental contar con toda la información pertinente al evento con tiempo para poder prever y organizar los materiales necesarios.

Contando con dicha jornada de montaje se obtendrá una planta técnica transversal a todo lo que va a suceder en cada sector, permitiendo reducir los equipos técnicos al mínimo durante las jornadas del evento.

Al momento del evento solo deberán presentarse dos técnicos para el pre set up y operar durante la actividad. De esta manera evitamos un gran número de personas.

Desinfección de material de trabajo

El material de trabajo que se utiliza para el armado del evento deberá ser desinfectado antes de su montaje y una vez finalizada la jornada. En el caso del mobiliario escénico (sillas, mesas, banquetas y atriles) será desinfectado con alcohol 70% por el área de limpieza. En el caso de equipamiento electrónico puntual (micrófonos, monitores, etc) la limpieza será con alcohol isopropílico de manera cuidadosa y minuciosa por el personal técnico correspondiente.

Uso de handies: Los handies serán desinfectados antes y después de cada jornada de trabajo. Cada persona deberá proteger su handie y manos libres con papel film de ser necesario, el que deberá cambiar e higienizar durante la jornada. Se procurará que cada técnico use el mismo handie y manos libres, sin compartir elementos.

Finalización del evento

Personal de limpieza limpiará y desinfectará los espacios escénicos y sectores utilizados en la jornada.

Convocatoria

Se deberán respetar los siguientes lineamientos generales para la realización de la actividad:

a. Se ingresa en auto particular exclusivamente.

b. El evento tendrá una duración máxima de 90 minutos, no permitiéndose repetirlo en más de una oportunidad por día.

c. Los días autorizados para la realización de esta actividad serán los sábados y domingos desde las 11 hasta las 18:30.

d. El ingreso al lugar se hará por orden de llegada.

e. La autorización consistirá solo para participar de la actividad convocada, no pudiendo salir del auto, salvo necesidad extrema.

f. La actividad deberá ser realizada de manera individual o con el núcleo vincular conviviente (no más de tres personas). No se autoriza la actividad de manera colectiva con otras personas ajenas al mismo.

g. Los niños menores de 18 años de edad deberán ser acompañados por un “mayor responsable”. En este caso se tendrá en cuenta para su control de día autorizado el DNI de la persona mayor.

h. En caso de ser requerido por autoridad policial o municipal, las personas deberán acreditar su identidad, por lo que será obligatorio portar el Documento Nacional de Identidad.

i. La actividad será realizada respetando las disposiciones y normativas nacionales y provinciales referidas a: 1) Uso de “barbijo no quirúrgico o tapaboca”, que será obligatorio a partir de los cuatro años. 2) El distanciamiento social de dos metros.

j. Se evitará en toda circunstancia la aproximación con otros grupos de personas que estén realizando la actividad. Para eso, se deberá tener la debida precaución de adoptar las distancias y márgenes previos.

k. Deberán procurar su propia hidratación, como también otros efectos personales de higiene (alcohol en gel).

Se recomienda:

1) Que toda persona que presente fiebre o síntomas respiratorios no realice esta actividad.

2) Disponer de alcohol en gel y pañuelos descartables para la higiene frecuente. Se deberá considerar que el descarte de estos efectos no se podrá realizar en la vía pública, siendo una responsabilidad directa del adulto su disposición final en su propio domicilio.

3) Al finalizar la actividad y previo al ingreso al domicilio, llevar a cabo la correcta higiene y desinfección del calzado, manos y de la indumentaria.

Ingreso al predio

a. Por cada auto que ingrese se controlará la cantidad de personas, que deberá ser como máximo tres.

b. Se le asignará un lugar específico para estacionar y con un número de identificación.

c. Se le entregará una bolsa residual por auto.

d. Se recomienda facilitar mascarillas, si el asistente no trae consigo.

e. El asistente de ingresos se mantendrá con los elementos protectores (tapabocas) mientras dure el evento.

Funcionamiento de food truck

a. El dueño de cada food truck será responsable de la desinfección, con una solución de alcohol al 70%, del paquete a enviar previo a la entrega al repartidor.

b. El responsable deberá proveer al repartidor un kit de higiene personal consistente en un tapabocas (conforme al protocolo para el uso de los distintos tipos de tapabocas) y un rociador con solución de alcohol al 70%.

c. El responsable deberá contar con un número telefónico disponible para el pedido de comida por mensajería.

d. La carga y descarga del paquete correrá por cuenta del establecimiento y del cliente, debiendo el repartidor abstenerse de su manipulación.

e. El establecimiento, el repartidor y el cliente deberán utilizar en todo el proceso del servicio tapabocas para cubrir boca y nariz (conforme al 5° protocolo para el uso de los distintos tipos de tapabocas), y mantener la distancia mínima de dos metros.

f. Verificar que el repartidor rocíe el paquete con una solución de alcohol al 70%.

Manejo de dinero o formas de pago

a. Fomentar el pago con tarjetas de débito, crédito y/o medios electrónicos de pago.

b. En todos los casos el comerciante y el cliente deberán higienizarse las manos de manera inmediata luego de la manipulación del dinero, tarjetas, lapiceras, etc.

c. En caso de que el cliente verifique el incumplimiento sobre alguna de las medidas establecidas en este protocolo, deberá informar al responsable del establecimiento donde se realizó el pedido.

Baños públicos

a. La concurrencia a las zonas de aseos o baños será siempre individual y se higieniza tras cada uso. No utilizar toallas textiles; en su lugar, proveer de servilletas de papel y geles higienizantes.

b. Disponer en todo momento de dispensador de gel higienizante para los asistentes en las zonas de baño/entrada/salida del predio.