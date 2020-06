Aseguran que el jueves abre la Cooperativa Telefónica de Merlo

“Estamos muy contentos: ha vuelto la tranquilidad al personal y a toda la comunidad que estuvo en vilo con esta situación”, explicó a El Diario de la República el presidente de la Cooperativa Telefónica de la Villa de Merlo, Adrián “Cuchi” Oviedo, quien señaló que los dos empleados denunciados por entrar desde La Paz (Traslasierra) de manera ilegal dieron negativo por coronavirus. Confirmó que el jueves 25 abrirán sus puertas, ya que la institución había sido cerrada de manera preventiva.

Tras la conversación que “Cuchi” Oviedo mantuvo con la coordinadora del Ministerio de Salud de San Luis, María Rosa Dávila, agregó que los empleados que cruzaron a Córdoba tendrán que cumplir la cuarentena, y después la Cooperativa decidirá las medidas que tomará con ellos.

“La doctora Dávila me comunicó que los resultados del hisopado dieron negativo y me informó que los empleados tienen que realizar la cuarentena”, dijo Oviedo, quien de esta manera le llevó tranquilidad, no solamente a los trabajadores de la empresa, que son 80 empleados (y a sus familias, por supuesto) sino también a la comunidad merlina y la zona de la costa: durante la semana pasada -del martes al viernes- por la cooperativa pasaron más de 400 socios.

“Desde el día uno que empezó la cuarentena cumplimos con todo lo que pidió el Comité de Crisis y el gobierno provincial. Hemos gastado mucho dinero en prevención en cuanto a seguridad e higiene, en barbijos, alcohol y guantes para que los trabajadores y asociados tuvieran su protección y cuidado. Ver que por una irresponsabilidad se tiró todo por la borda nos ha molestado mucho”, aseguró Oviedo.

El gobierno provincial había calificado el caso de los empleados merlinos como “una situación gravísima”, debido a que los involucrados estuvieron en contacto con varios compañeros. La falta fue denunciada por las propias autoridades de la Cooperativa Telefónica por un comunicado en las redes sociales.