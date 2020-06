George R.R. Martin sugiere que terminará "Vientos de Invierno" el año próximo

Después de más de cinco años de la fecha de publicación prevista, George R.R. Martin anunció a sus lectores que la sexta entrega de la saga "Canción de Hielo y Fuego", en la que se basó la exitosa serie "Juego de Tronos", podría estar terminada el año próximo, ya que se encuentra escribiendo los capítulos de la novela -que llevará por título "Vientos de Invierno"- durante el confinamiento en su cabaña en las montañas.

"El aislamiento forzado me ha ayudado a escribir. Estoy pasando largas horas todos los días con 'Vientos de Invierno' y estoy haciendo progresos constantes. Terminé un nuevo capítulo ayer, otro hace tres días, otro la semana anterior. Pero no, esto no significa que el libro estará terminado mañana o publicado la semana próxima", escribió Martin en una nota de su blog en referencia a la sexta entrega de su famosa serie.

Aunque está avanzando en la escritura de la sexta entrega de su saga, el escritor de 71 años, que pasó los últimos meses en una cabaña en las montañas, aclaró que todavía le queda "un largo camino por recorrer" pero que "será un "gran libro".

Si bien no precisó la fecha de su publicación, Martin sugirió que será el año próximo cuando lamentó tener que cancelar su viaje a Wellington, Nueva Zelanda, para la 78ª Convención Mundial de Ciencia Ficción: "Puedo visitar Wellington el año que viene, espero que tanto COVID-19 como 'Vientos de Invierno' estén terminados".

La sexta entrega -"Vientos de Invierno"- se había anunciado para 2015 pero entonces el escritor contó que no llegaría con los plazos y adelantó que el cierre de esa novela poco tendrá que ver con el final de serie emitida por HBO.