Justina Morcillo, la maga que hace hablar a la pelota

Justina Morcillo es presente y futuro. Es parte de la sangre nueva del fútbol de River. Es la estrella que tiene el "Millonario" que siempre es protagonista en los torneos de AFA. La enganche nacida hace 19 años en La Plata es la encargada de comandar cada ataque. La que piensa. La que hace la pausa. La que acelera cuando hay que romper líneas. Es potrero puro. La típica jugadora de medias bajas que hace la diferencia a base de habilidad.

Comparte plantel con la villamercedina Martina Del Trecco. Se entienden muy bien. Parece que hubiesen jugado siempre juntas. Hacen una gran sociedad. "Martina tiene un futuro enorme. Es muy elegante para jugar. Es dueña de una gran técnica. Con el paso del tiempo se va a ir afianzando, a medida que sume minutos irá agarrando más confianza. Tiene todo para triunfar. Siempre hablo con ella y se lo digo. Es una crack", aseguró en su charla con El Diario de la República.

Justina comenzó a jugar al fútbol a los 6 años en una escuelita de La Plata. Era un equipo mixto. "En esa época no había escuelita para chicas así que me metí ahí. A veces había obstáculos y com plicaciones porque los otros clubes no querían que jugáramos, pero por suerte tuve apoyo y lo pude hacer. Hasta que a los 11 años me fui a probar a River".

Haciendo jueguitos. Justina, cuando estuvo con River en La Pedrera. Foto: El Diario.

Eligió el fútbol de nacimiento. Nadie en su familia juega, pero ella de chiquita miraba los partidos y fue como una especie de flechazo. "En mi familia hicieron otros deportes, pero no fútbol. Yo lo elegí de nacimiento creo, no fue algo impuesto".

Hace nueve temporadas que está en River. Y vaya si aprovechó cada momento en el club de Núñez. A base de buen juego y goles se fue ganando un lugar. Hoy es titular indiscutible en el "Millonario". Esos buenos partidos le valieron la convocatoria a la Selección Argentina.

"River es como mi segunda casa. Hace nueve años que paso casi todos los días de mi vida en el club. Me dio la chance de crecer como jugadora y como persona. Le debo mucho y ojalá pueda retribuirle en algo todo lo que me dio", dijo.

Es una jugadora muy inteligente que asimila rápidamente los conceptos del entrenador de turno. "No tengo un técnico que me marcó. Aprendí y aprendo mucho de todos. Trato de sacar lo mejor de cada uno. Me quedaron cosas de mi DT en la escuelita. Aprendo mucho con Daniel Re yes en River y con Carlos Borrello en la Selección".

Sueña con vivir del fútbol. Desea mucho jugar un Mundial y ganarlo, aunque dice que falta mucho para acercarse a las grandes potencias. "El presente del fútbol argentino está muy lejos todavía, pero a la hora de soñar elijo poder ganar un Mundial con la Selección y la Copa Libertadores con River", aseguró. Y está bien tener sueños grandes. El fútbol femenino nacional está creciendo, y en algún momento achicará esa brecha con las potencias. Seguramente ahí estará Justina para poder cumplir sus sueños.

Jugó muchos buenos partidos, pero recuerda dos. Uno frente a la UAI Urquiza y otro frente a Boca. Fueron victorias de River con Justina como abanderada, pero ella rescata el juego de equipo. "Si el equipo juega bien es más fácil conseguir resultados. Y cuando vos te destacás, lo hacés porque detrás hay diez compañeras que están haciendo bien las cosas. Yo valoro más eso que la parte individual".

Es una volante ofensiva que tiene gol. Trae a la memoria dos conquistas: una que le hizo a Deportivo Morón y otra en la Selección, pero relata el tanto con Argentina a Perú. "Fue de lejos, me acuerdo. Un golazo. Además cuando hacés goles con la celeste y blanca tienen un significado muy especial".

Sabe que está dando sus primeros pasos. Que tiene mucho recorrido. Parece que fuera ayer cuando andaba pateando una pelota en La Plata, tirando caños y paredes con los amigos del barrio. Hoy esa magia la hace en River. Cuando Justina agarra la pelota sus compañeras saben que puede hacer algo distinto. Juega y hace jugar. Se divierte y divierte a la gente. Es potrero puro. Es fútbol en su máxima expresión.